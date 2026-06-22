次は日本公演！AND2BLE、デビュー後初のショーコンサートが大成功「素敵な時間を過ごせた」

AND2BLEが、デビュー後初となるショーケースコンサートを成功裏に終え、グローバルスターへの第一歩を踏み出した。

AND2BLEは6月19日から21日までの3日間、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で「2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious」を開催し、ファンと特別な時間を過ごした。

【写真】AND2BLE、圧倒的な“顔面力”

まるで新たなブランドのローンチを思わせるように、観客席の間を堂々とランウェイウォークしながら登場したメンバーたちは、1stミニアルバムのタイトル曲『Curious』とサブタイトル曲『Aura』を立て続けに披露した。

5人のメンバーは、パワフルな群舞としなやかなダンスラインが際立つ圧巻のパフォーマンスで、一瞬にして観客を魅了した。

今回の公演は「Curiosity Study Club（好奇心探究クラブ）」をコンセプトに、リズムゲームやダンス倍速チャレンジなど多彩なコーナーを用意。ファンとの距離を縮める特別な時間となった。

（写真提供＝YHエンターテインメント）

特に会場の熱気を最高潮に高めたのは、メンバーそれぞれの個性が光るソロステージとユニットステージだった。キム・ギュビンは『WHO』、リッキーは『Gotta Go』、ジャン・ハオは『Good Boy Gone Bad』、ハン・ユジンは『Serendipity』、ユ・スンオンは『Eternity』を披露。それぞれが個性を最大限に生かしたパフォーマンスとボーカルで観客を魅了した。

続いて、制服姿で爽やかな魅力を見せたグループカバー曲『Ditto』をはじめ、より成熟した魅力を放ったリッキー＆ハン・ユジンによる『Invitation』、安定したライブパフォーマンスを披露したジャン・ハオ、ユ・スンオン、キム・ギュビンによる『FIRST』など、多彩なユニットステージも見どころ満載だった。

（写真提供＝YHエンターテインメント）

公演終盤、スポーティーなカジュアルルックに着替えたAND2BLEは、収録曲『Sugar Rush』『Bed』でグループならではの爽やかなエネルギーを発散。その後、ファンソング『Happy &』で深い余韻を残しながらフィナーレを飾った。

メンバーたちは、「ファンの皆さんと3日間、本当に素敵な時間を過ごすことができて感謝しています。もっと大きく、もっと確かな幸せを届けられるよう、これからも前に進み続けます」と感謝の気持ちを伝えた。

さらに、「努力した分だけ愛していただけたので、これからもっと努力しなければならないと感じました。AND2BLEはまだ始まったばかりです。これからもたくさん期待してください」と、今後への意気込みを語った。

（写真提供＝YHエンターテインメント）

なお、ソウルで華やかなデビューショーケースコンサートの幕を開けたAND2BLEは、アジアツアーへと熱気をつなげていく。6月30日〜7月2日に神奈川・Kアリーナ横浜で公演を行うのを皮切りに、7月11日〜12日に兵庫・GLION ARENA KOBE、7月25日〜26日にマカオのザ・ベネチアン・アリーナなど、アジア4都市を巡りながら世界中のファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）