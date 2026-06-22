後半38分に豪快ヘッド

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。大活躍した上田綺世の芸術的な1枚が、大反響を呼んでいる。

上田が最高の輝きを放った。前半31分、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネットに突き刺してW杯初得点を挙げた。

後半24分に伊東純也のゴールをアシストすると、同38分には佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。打点の高い豪快なヘッド。この瞬間をとらえた芸術的な写真が、X上で話題となっている。

「本当に高さがエグい」

「しかもこれ若干後ろ飛んでるのよ 難しいシュート」

「さすがオランダリーグ得点王」

「決定力だけでなく、ジャンプ力も驚異的」

「上田選手に羽が生えたようでしたね」

「体幹は明らかに反則級」

「日本人はフィジカルで劣るんじゃなかったのか…？？」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）