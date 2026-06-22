「日本人は劣るんじゃ…」常識超えた上田綺世の“空飛ぶ1枚“に列島衝撃「本当にエグい」「反則級」
後半38分に豪快ヘッド
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。大活躍した上田綺世の芸術的な1枚が、大反響を呼んでいる。
上田が最高の輝きを放った。前半31分、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネットに突き刺してW杯初得点を挙げた。
後半24分に伊東純也のゴールをアシストすると、同38分には佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。打点の高い豪快なヘッド。この瞬間をとらえた芸術的な写真が、X上で話題となっている。
「本当に高さがエグい」
「しかもこれ若干後ろ飛んでるのよ 難しいシュート」
「さすがオランダリーグ得点王」
「決定力だけでなく、ジャンプ力も驚異的」
「上田選手に羽が生えたようでしたね」
「体幹は明らかに反則級」
「日本人はフィジカルで劣るんじゃなかったのか…？？」
日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。
（THE ANSWER編集部）