【Ｗ杯Ｇ組・第２節】ベルギーはイランに総得点で及ばず３位。首位に立つのはエジプト、最下位はニュージーランド
北中米ワールドカップで現地６月21日、グループＧ第２節の２試合が行なわれた。
ベルギー対イランは０−０のスコアレスドローで決着。ニュージーランド対エジプトは、エジプトが３−１で勝利した。
この結果、１勝１分けで勝点４のエジプトが首位に立つ。ここまでの２試合でいずれも引き分けのイランとベルギーが勝点２で並び、総得点で上回るイランが２位、ベルギーが３位。１分け１敗で勝点１のニュージーランドが最下位だ。
グループＧ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ベルギー １−１ エジプト
イラン ２−２ ニュージーランド
▼第２節
ベルギー ０−０ イラン
エジプト ３−１ ニュージーランド
▼第３節（日本時間で６／27 12時にキックオフ）
エジプト対イラン
ニュージーランド対ベルギー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
ベルギー対イランは０−０のスコアレスドローで決着。ニュージーランド対エジプトは、エジプトが３−１で勝利した。
この結果、１勝１分けで勝点４のエジプトが首位に立つ。ここまでの２試合でいずれも引き分けのイランとベルギーが勝点２で並び、総得点で上回るイランが２位、ベルギーが３位。１分け１敗で勝点１のニュージーランドが最下位だ。
グループＧ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ベルギー １−１ エジプト
イラン ２−２ ニュージーランド
▼第２節
ベルギー ０−０ イラン
エジプト ３−１ ニュージーランド
▼第３節（日本時間で６／27 12時にキックオフ）
エジプト対イラン
ニュージーランド対ベルギー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！