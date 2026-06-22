グループＧの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月21日、グループＧ第２節の２試合が行なわれた。

　ベルギー対イランは０−０のスコアレスドローで決着。ニュージーランド対エジプトは、エジプトが３−１で勝利した。

　この結果、１勝１分けで勝点４のエジプトが首位に立つ。ここまでの２試合でいずれも引き分けのイランとベルギーが勝点２で並び、総得点で上回るイランが２位、ベルギーが３位。１分け１敗で勝点１のニュージーランドが最下位だ。
 
グループＧ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ベルギー １−１ エジプト
イラン ２−２ ニュージーランド

▼第２節
ベルギー ０−０ イラン
エジプト ３−１ ニュージーランド

▼第３節（日本時間で６／27 12時にキックオフ）
エジプト対イラン
ニュージーランド対ベルギー

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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