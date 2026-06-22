【Ｗ杯Ｇ組・第２節】ベルギーはイランに総得点で及ばず３位。首位に立つのはエジプト、最下位はニュージーランド

【Ｗ杯Ｇ組・第２節】ベルギーはイランに総得点で及ばず３位。首位に立つのはエジプト、最下位はニュージーランド