「すごい本格的」森泉、父の日の娘＆夫の親子ショット公開！ 「そんな事出来るなんて凄い」「器用」
モデルでタレントの森泉さんは6月21日、自身のInstagramを更新。父の日の親子ショットを公開しました。
【動画】森泉の夫＆子どもの癒され姿
ファンからは、「ライトが本格的ですね」「そんな事出来るなんて凄いね 器用」「パパ 幸せですね」「尊い パパ幸せだ」「ナイスアイディア」「ライト笑笑」「可愛すぎる」「パパ嬉しいね」「器用なところママ似なんですね」「すごい本格的に」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【動画】森泉の夫＆子どもの癒され姿
「パパ 幸せですね」森さんは「父の日は娘からの耳掃除プレゼント」と大笑いの絵文字を添えて、1本の動画を投稿。父の日のプレゼントとして、娘が森さんの夫の耳掃除をする様子です。娘は、お風呂上がりのパジャマ姿で髪にタオルを巻き、ヘッドライトを装着しています。真剣に耳をのぞき込む娘の愛らしい姿が印象的です。
自宅の庭で娘とのツーショットを披露自身のInstagramでプライベートや親子ショットなどをたびたび公開している森さん。11日の投稿では「ロストラータが仲間入り」とつづり、自宅の庭の植物や娘とのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)