「事務所がないと恋リア出演できない」と嘘…韓国の元アイドル練習生、事務所との裁判に勝訴

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン4で名を馳せ、オーディション番組『PRODUCE 48』にも出演したアイドル練習生出身のイ・シアンが、所属事務所との裁判に勝訴した。

裁判所は、モデルのイ・シアンと所属事務所の紛争において、イ・シアンに軍配を上げた。イ・シアンが、『脱出おひとり島』に出演する過程で、事務所側が嘘をついたという。

【写真】イ・シアン、恋リアで男性と同じベッドに…

6月22日、韓国メディアによると、ソウル中央地裁民事31単独のハ・サンジェ部長判事は、リーダーズエンターテインメントがイ・シアンを相手に提起した損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

裁判所は、「番組『脱出おひとり島』シーズン4でイ氏をキャスティングする過程において、『芸能活動全般を包括する専属的マネジメント権限を持つ所属事務所が存在しなければならない』『配信まで契約が維持されなければならない』という点を出演契約の条件として提示した事実は一切ない」と述べた。

イ・シアン

去る2023年8月、リーダーズエンターテインメントは、イ・シアンと専属契約を締結し、芸能活動を支援した。

そうしたなか、2024年4月に『脱出おひとり島』の出演を控え、同番組に出演するために事務所が必要であるとして、同年10月に満了する専属契約を1年6カ月延長する付属合意を締結した。

（写真＝Netflix）『脱出おひとり島』シーズン4ポスター

イ・シアンがこれに反発すると、リーダーズエンターテインメントは2024年9月頃からイ・シアンが契約義務を履行しなかったとして、同年12月に訴訟を提起した。