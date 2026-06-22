【W杯2026】井桁弘恵、チュニジア戦での現地リポートの“裏側ショット”に「勝利の女神キター！」「最上級にお似合い」
俳優の井桁弘恵（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表対チュニジア代表戦を観戦したオフショットを公開した。
【写真】女神すぎる笑顔…スタンドから試合を見守った井桁弘恵
井桁は今回、日本テレビ中継のスペシャルナビゲーターを務め、現地リポートも注目を集めたが、自身のSNSでは「本当に貴重な時間を過ごさせていただきました」と振り返った。また試合については「アツかった凄かった！言葉にできない興奮の連続でした」と記し、ユニフォーム姿のオフショットを多数公開した。
この投稿には「勝利の女神キター！」「めちゃ最上級にお似合い」「大役お疲れ様でした」との反響が寄せられている。
【写真】女神すぎる笑顔…スタンドから試合を見守った井桁弘恵
井桁は今回、日本テレビ中継のスペシャルナビゲーターを務め、現地リポートも注目を集めたが、自身のSNSでは「本当に貴重な時間を過ごさせていただきました」と振り返った。また試合については「アツかった凄かった！言葉にできない興奮の連続でした」と記し、ユニフォーム姿のオフショットを多数公開した。
この投稿には「勝利の女神キター！」「めちゃ最上級にお似合い」「大役お疲れ様でした」との反響が寄せられている。