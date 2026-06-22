【「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」入場者プレゼント第5弾】 6月26日より配布予定

東宝東和は、現在上映中の映画映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」において、入場者プレゼント第5弾を6月26日より配布する。

日本での興行収入が75億円を突破した「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」。本作で活躍するフォックス・マクラウドのクリアファイルが、入場者プレゼント第5弾として6月26日より配布される。

また、フォックス・マクラウドを演じる竹内栄治さんからのメッセージを収録した告知映像も公開。なお、入場者プレゼントは一人1回の鑑賞につき1部渡され、無くなり次第終了となる。

【『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』入場者プレゼント第五弾告知映像】

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