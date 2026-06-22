【Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP】 7月17日～8月23日 開催予定 場所：神奈川県横浜市「横浜ランドマークタワー」・「MARK IS みなとみらい」 入場：無料

ポケモンは、睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」リリース3周年を記念したイベント「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」を7月17日から8月23日まで三菱地所と共催する。場所は神奈川県横浜市にある「横浜ランドマークタワー」と「MARK IS みなとみらい」。

本イベントは、横浜みなとみらいを舞台に「Pokémon Sleep」とのタイアップとしては過去最大規模での開催となるもので、「Pokémon Sleep」でポケモンの寝顔を見つける遊びのように、会場で多くのポケモンの寝顔を探すスタンプラリーを楽しめる。スタンプラリーやイベント会場への入場は無料。

「横浜ランドマークタワー」では、巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」やグッズショップが登場する。また「MARK IS みなとみらい」では、ドリンクスタンドなども登場する。ポケモンの寝顔を研究するネロリ博士に協力して、2つのイベント会場を回りながら、さまざまなポケモンに出会えるイベントとなっている。

【会場イメージ】

巨大なカビゴンが出現!? おやすみカビゴン広場

「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」

開催日：7月17日～8月23日

場所：横浜みなとみらい

・横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）

イベント開催時間：10時～19時

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

□公式サイト

・MARK IS みなとみらい

イベント開催時間：10時～19時

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1

□公式サイト

企画ラインナップ（※企画詳細は後日公開予定）

・巨大なカビゴンが出現!? おやすみカビゴン広場

・ポケモンねがおスタンプラリー

・Pokémon Sleep ドリンクスタンド

・Pokémon Sleep ショップ

・おひるねかいふく装置 supported by TOTONE

・メガポケモンガチャ

共催：三菱地所、ポケモン

「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」紹介

3周年を記念して、トヨタ自動車が開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」と「Pokémon Sleep」の初めてのタイアップも決定。「Pokémon Sleep」ならではの演出とともに、モンスターボールデザインの「TOTONE」を体験できる。参加方法の詳細については、続報にて公開される。

【「TOTONE」について】

「TOTONE」はトヨタ自動車の新規事業の一つ。日本において社会課題となっている睡眠不足とそれに伴う弊害に着目し、自動車で培った快適空間の設計技術などを応用して開発した戦略的仮眠ツール。

心地よい空間と座り心地を追求した半個室シートに、エアクッションによる身体への働きかけや適切な温度制御、光や音を組み合わせ、呼吸のリズムを整えながら入眠を促し、覚醒時には背中と腰をやさしく押し上げることで、快適な入眠・睡眠・目覚めをサポートする。

□「TOTONE」公式サイト

※「TOTONE」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

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