100均で見つけて飛びついた！可愛いだけじゃない♡繰り返し使えておすそ分けにも♪優秀グッズ
商品情報
商品名：アルミジップバッグ（4枚）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480852195
サイズ（約）：200×130×60mm
洗って繰り返し使える！ダイソーのおしゃれアルミジップバッグ
今回ご紹介するダイソーの「アルミジップバッグ（4枚）」は、淡いピンクカラーに手書き風の花柄があしらわれた、ナチュラルで可愛らしいデザインです。
なんといっても、この商品の魅力は、洗って繰り返し使えることがしっかり明記されているところ。この手のアイテムは再利用について曖昧なものも少なくないので、安心して繰り返し使えるのは嬉しいポイントです。
さらに、においが移りにくく、乾燥しにくいのも特徴。冷蔵・冷凍保存にも対応していて、日常使いしやすい優秀アイテムなんです♪
光を通しにくいから食品の風味を守りやすい♪
アルミ製なので、光を通しにくいのも大きなメリット。風味をできるだけ保ちたい食品や、光に弱い茶葉などの保存にぴったりです。
実際にチョコレートや茶葉の保存に使ってみたところ、しっかり密閉できて使い勝手も良好。開閉しやすいジップ付きで、中身の出し入れもスムーズでした。
自立するほどのしっかりとしたマチ付きでたっぷり入るのも◎。
また、メモ欄も付いているので、保存した日付や内容を書き込めるのも便利。食品管理がしやすく、ストック整理にも役立ちます。
見た目のおしゃれさも魅力のひとつ。優しいピンクカラーと花柄デザインは、おすそ分け用のラッピング代わりとして使っても素敵です♡
今回は、ダイソーの「アルミジップバッグ」をご紹介しました。
可愛いだけでなく、繰り返し使えて保存性にも優れた実力派アイテムです。税込110円で買えるコスパの良さも嬉しい♪
気になる方は、ぜひダイソーのキッチン消耗品売り場でチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。