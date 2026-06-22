100均で見つけて飛びついた！可愛いだけじゃない♡繰り返し使えておすそ分けにも♪優秀グッズ

食品の保存に欠かせない「ジップバッグ」。せっかくなら機能的なのはもちろん、見た目にもこだわりたいですよね。今回ご紹介するダイソーのジップバッグは、一見するとおしゃれなラッピング袋のようなアイテム。なんと洗って繰り返し使えるうえ、におい移りや乾燥を防ぎやすい優秀設計でもあるんです♪

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商品情報

商品名：アルミジップバッグ（4枚）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480852195

サイズ（約）：200×130×60mm

洗って繰り返し使える！ダイソーのおしゃれアルミジップバッグ

今回ご紹介するダイソーの「アルミジップバッグ（4枚）」は、淡いピンクカラーに手書き風の花柄があしらわれた、ナチュラルで可愛らしいデザインです。

なんといっても、この商品の魅力は、洗って繰り返し使えることがしっかり明記されているところ。この手のアイテムは再利用について曖昧なものも少なくないので、安心して繰り返し使えるのは嬉しいポイントです。

さらに、においが移りにくく、乾燥しにくいのも特徴。冷蔵・冷凍保存にも対応していて、日常使いしやすい優秀アイテムなんです♪

光を通しにくいから食品の風味を守りやすい♪

アルミ製なので、光を通しにくいのも大きなメリット。風味をできるだけ保ちたい食品や、光に弱い茶葉などの保存にぴったりです。

実際にチョコレートや茶葉の保存に使ってみたところ、しっかり密閉できて使い勝手も良好。開閉しやすいジップ付きで、中身の出し入れもスムーズでした。

自立するほどのしっかりとしたマチ付きでたっぷり入るのも◎。

また、メモ欄も付いているので、保存した日付や内容を書き込めるのも便利。食品管理がしやすく、ストック整理にも役立ちます。

見た目のおしゃれさも魅力のひとつ。優しいピンクカラーと花柄デザインは、おすそ分け用のラッピング代わりとして使っても素敵です♡

今回は、ダイソーの「アルミジップバッグ」をご紹介しました。

可愛いだけでなく、繰り返し使えて保存性にも優れた実力派アイテムです。税込110円で買えるコスパの良さも嬉しい♪

気になる方は、ぜひダイソーのキッチン消耗品売り場でチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。