100均で買えるレベル超えてるよ…小さいのに良く出来てる！人気のディスプレイグッズ

ダイソーの推し活グッズ売り場で目に飛び込んできたのが、本格仕様の『ミニキャリーケース型小物入れ』。300円とは思えないクオリティで、4輪キャスターは360度回転＆走行OK、ハンドルもしっかり伸縮します。ぬいぐるみや旅の思い出をディスプレイする推し活アイテムとして優秀すぎる一品♡

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商品情報

商品名：ミニキャリーケース型小物入れ（黒、白、青）

価格：￥330（税込）

サイズ：9.5cm×16cm×5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480763712

推し活グッズ売場で目に飛び込んできた一品

ダイソーの推し活グッズ売り場で目に飛び込んできたのが、こちらの『ミニキャリーケース型小物入れ』です。手のひらに乗るほどの小さなキャリーケースで、見た瞬間に「これは買い！」と即決した一品でした。

こうしたミニチュアサイズのキャリーケースは100円ショップでも見かけますが、こちらはお値段300円と少しお高め。その分、作りがしっかりしています。

カラーは黒・白・青の3色展開で、今回筆者はクリアボディに黒のフレームがあしらわれたスタイリッシュなタイプを選んでみました。

300円とは思えないクオリティの本格仕様

パッと見はおもちゃっぽい雰囲気もあるのですが、実際に手に取ってみると、機能のしっかりさに驚かされます。キャスターは4輪ともに根元が360度回転する仕様で、しかもちゃんと机の上を走らせることができるんです♡

ハンドルも伸縮式になっていて、本物のキャリーケースさながらにスッと出し入れOK。サイドにはラッチ風のディテールもあって、細部までこだわって作られているのが伝わってきます。300円のクオリティを超えてくる作り込みに、思わず脱帽です。

ぬいぐるみや旅の思い出をディスプレイ

使い方はアイデア次第でぐっと広がります。クリアボディなので、お気に入りのぬいぐるみを入れてディスプレイすれば、可愛さが際立つ推し活グッズに大変身。旅行先で集めた小さなお土産や思い出の品を入れて飾ってもおしゃれです。

厚みもしっかり5cmあるので、大きめのマスコットもちゃんと収まってくれるのが嬉しいポイント。一緒にお出かけに連れていって、推し活フォトの主役にしてみるのもおすすめです。

今回は、ダイソーの『ミニキャリーケース型小物入れ』をご紹介しました。300円とは思えない作り込みで、ぬいぐるみや思い出の品をかわいくディスプレイできる優秀アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。