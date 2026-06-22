両親のDNAがすごい…俳優クォン・サンウ夫婦の11歳娘、モデル顔負けのスタイルで視線集中！

俳優クォン・サンウとソン・テヨン夫妻の娘（11）が、アメリカで小学校を卒業した。

6月21日、YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「ソン・テヨンが視聴者の皆さんに伝えたいこと…（お悩み相談）」というタイトルの動画が公開された。

【写真】クォン・サンウの娘、モデルのような最新写真

ソン・テヨンは「今日は娘の卒業式があって、朝9時なんです」と話し、早朝から式場へ向かう慌ただしい朝の様子を伝えた。曇り空を見上げながら「天気があまり良くないですね」と少し残念そうな表情を見せたが、娘の新たな門出を祝うため、期待に胸を膨らませながら会場へ向かった。

会場に到着したソン・テヨンは、「アメリカの小学校の卒業式は初めてだと思います」と語り、娘の晴れ舞台を見守った。

（画像＝ソン・テヨンYouTubeチャンネル）ソン・テヨン（1枚目）、娘（3〜5枚目）

やがて厳かな雰囲気と歓声が入り混じる中、卒業証書授与のため娘の名前が呼ばれた。壇上に上がった娘は、ほかの子どもたちとは対照的に緊張した様子を見せることなく、落ち着いた足取りで堂々と歩き、視線を集めた。

特に、自身を撮影する母ソン・テヨンのカメラに向かって余裕のある表情を見せると、スラリとしたモデル顔負けのスタイルで堂々とポーズまで披露。両親譲りのスター性を感じさせる姿で注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。