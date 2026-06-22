【アルマビアンカ「『負けヒロインが多すぎる！』制服エプロンver.」グッズ】 予約受付期間：6月13日～7月22日 9月下旬 発送予定

アルマビアンカは、アニメ「負けヒロインが多すぎる！」グッズの予約受付を、同社ECサイト「AMNIBUS」にて6月13日より7月22日まで実施している。発送予定は9月下旬。

今回展開されているのは、アニメ「負けヒロインが多すぎる！」に登場するヒロインたちの制服エプロン姿がデザインされたアクリルスタンドや等身大タペストリーなど。八奈見杏奈、焼塩檸檬、小鞠知花、温水佳樹の4人が制服にエプロンを着用した姿で描かれている。

ラインナップは、「トレーディングアクリルカード」（単品880円、BOX7,040円）「等身大タペストリー」（10,780円）「BIGアクリルスタンド」（1,980円）など。他にも、「マルチデスクマット」（3,960円）「特大アクリルスタンド」（3,300円）なども用意されている。

□AMNIBUS「負けヒロインが多すぎる！」グッズ

【展開商品（一部）】

「描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングアクリルスタンド」（単品880円、BOX7,040円）

「描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングダイカットステッカー」（単品550円、BOX5,500円）

「描き下ろし 制服エプロンver. トレーディング缶バッジ」（単品495円、BOX3,960円）

「描き下ろし 制服エプロンver. トレーディング缶バッジ」予約購入特典（1BOXもしくは単品1BOX相当数ごとに付属）

「描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングブロマイド」（単品275円、BOX2,750円）

「描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングイラストカード」（単品275円、BOX2,750円）

「描き下ろし 制服エプロンver. 等身大タペストリー」（全4種、各10,780円）

「描き下ろし 制服エプロンver. マルチデスクマット」（全5種、各3,960円）

「描き下ろし 制服エプロンver. 特大アクリルスタンド」（全4種、各3,300円）

「描き下ろし 制服エプロンver. BIGアクリルキーホルダー」（全4種、各1,100円）

「描き下ろし 制服エプロンver. A3マット加工ポスター」（全5種、各880円）

「描き下ろし 制服エプロンver. 100mm缶バッジ」（全4種、各715円）

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会