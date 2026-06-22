・北川精機がＳ高、２６年６月期利益予想及び配当予想を上方修正

・ファナックや安川電機が高い、フィジカルＡＩに官民投資１０兆円超と伝わる

・扶桑化学が破竹の８連騰で約１カ月ぶり上場来高値更新、「超高純度コロイダルシリカ」が脚光浴びる

・荒川化が大幅高４連騰で新値街道をまい進、ＡＩＤＣ関連案件拡大で収益成長加速へ

・テラプローブは１３％超の急騰、次世代ＨＢＭ向け特需でプローブカード関連株に投資資金の攻勢顕著

・倉元が急反騰、中国ポリロックスと「ペロブスカイト太陽電池プロジェクト投資枠組み協定書」締結

・シンカがＳ高カイ気配、Ｆスターズと資本提携契約を締結

・ツインバードがカイ気配切り上げ、ジャパネットが１株８００円でＴＯＢ実施

・ワシントンＨは６連騰、アパＨＤが買い増し

・アイサンテクがマド開け急騰、今３月期も営業２ケタ増益続き自動運転分野に思惑

・ＰｏｗｅｒＸが切り返し急、豊田通商グループ企業から大型定置用蓄電システムを受注



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS