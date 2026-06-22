【スタバ新作グッズ】47都道府県ごとのボトル＆バッグ登場 “旅する楽しさ”を表現
スターバックスが、日本上陸30周年を記念した新コレクションを発売する。47都道府県それぞれの魅力をデザインに落とし込んだアイテムを展開し、“日本を旅するように楽しめる”体験を提案する。ステッカーやボトル、バッグなど日常使いしやすい商品を通じて、各地域ならではのストーリーを感じられる内容となっている。
今回のコレクションでは、「STARBUCKS DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセプトにした商品群を展開する。47都道府県ごとに異なるデザインを採用し、地域ごとの個性を表現した。
【画像】全部集めたすぎる…ステッカーほか新グッズ全部見せ
「STARBUCKS Day Tripステッカー」（税込700円）は、1セットに3枚のステッカーがランダムで封入される。デザインは、バッグに使用されているペーパーカップ柄、都道府県名のひらがなモチーフ、県の形をコーヒー豆で表現したもの、「JIMOTOフラペチーノ」から着想を得たベアリスタ柄の全4種類を用意。その中から3種類がセットとなる。
「STARBUCKS DayTripボトル＆バッグセット」（税込4200円）は、都道府県名をペーパーカップ型のアイコンで表現したボトルバッグと、新形状のハンドル付き広口ステンレスボトルを組み合わせた商品だ。バッグはデニム調の外装と撥水性のある内装を採用し、開閉部には地域ごとに異なるカラーのギンガムチェックをあしらった。ボトルには同シリーズのステッカーを貼ることができ、全国の店舗を巡りながらコレクションを楽しめる。
このほか、夏のドリンクシーンを彩るカラフルなコールドカップシリーズも登場する。ジュエリーのような凹凸加工を施した「ステンレスコールドカップタンブラー591ミリリットル」（税込4900円）は、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、パープルの5色展開。光を受けるたびに輝くデザインが特徴だ。
また、繰り返し使用できる樹脂製の「ロゴコールドカップ384ミリリットル」（税込1300円）は、ビビッドなカラーを採用し、重ねて収納できる仕様となっている。さらに、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの4色をまとめた「ロゴコールドカップ384ミリリットル4個セット＆ポーチ」（税込5500円）も販売する。
今回のコレクションでは、「STARBUCKS DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセプトにした商品群を展開する。47都道府県ごとに異なるデザインを採用し、地域ごとの個性を表現した。
「STARBUCKS Day Tripステッカー」（税込700円）は、1セットに3枚のステッカーがランダムで封入される。デザインは、バッグに使用されているペーパーカップ柄、都道府県名のひらがなモチーフ、県の形をコーヒー豆で表現したもの、「JIMOTOフラペチーノ」から着想を得たベアリスタ柄の全4種類を用意。その中から3種類がセットとなる。
「STARBUCKS DayTripボトル＆バッグセット」（税込4200円）は、都道府県名をペーパーカップ型のアイコンで表現したボトルバッグと、新形状のハンドル付き広口ステンレスボトルを組み合わせた商品だ。バッグはデニム調の外装と撥水性のある内装を採用し、開閉部には地域ごとに異なるカラーのギンガムチェックをあしらった。ボトルには同シリーズのステッカーを貼ることができ、全国の店舗を巡りながらコレクションを楽しめる。
このほか、夏のドリンクシーンを彩るカラフルなコールドカップシリーズも登場する。ジュエリーのような凹凸加工を施した「ステンレスコールドカップタンブラー591ミリリットル」（税込4900円）は、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、パープルの5色展開。光を受けるたびに輝くデザインが特徴だ。
また、繰り返し使用できる樹脂製の「ロゴコールドカップ384ミリリットル」（税込1300円）は、ビビッドなカラーを採用し、重ねて収納できる仕様となっている。さらに、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの4色をまとめた「ロゴコールドカップ384ミリリットル4個セット＆ポーチ」（税込5500円）も販売する。