ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」を開催！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのホテル最上階にて、涼やかな特等席で夏を満喫する、ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」を開催。
横浜の夜景を眺めながら、フレンチシェフ渾身の料理を優雅なBBQスタイルで冷えたビールと共に楽しむ、夏のご褒美時間が始まります☆
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」
料金：9,900円（税・サ込）
開催期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）日曜〜金曜開催 ※土曜日・特別営業日を除く
開催時間：17:30〜19:00入店 2時間制（LO 30分前）
開催場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)
予約・問合せ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）、Web
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、毎年好評のビアフェスタ「フレンチBBQ」を、夏季限定で開催。
ホテル最上階にあるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、こだわりのBBQ料理と充実のフリーフローが楽しめます！
仕事帰りの暑気払いや友人との気心知れた集まりなど、大人時間をゆっくり過ごすのにぴったり。
ホテル最上階の特等席から横浜の夜景を眺め、2026年夏のとっておきの一夜を、スカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて涼やかに過ごせます☆
ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」
スモークサーモンのタルタルなどの冷製オードブル
メニュー：
・スモークサーモンのタルタル ライムとハーブのフロマージュブランソース
・鶏レバームース
・鴨のスモークとオレンジのピンチョス
・夏野菜のマリネ バジル風味
・チーズとドライフルーツのコンポート
・ラタトゥイユとポーチドエッグのココット焼き
・海老とイカのブロシェット ケイジャンスパイス風味
・ソーセージ・あべどり・国産ポークのグリルアソート
・エスカルゴ ブルギニヨン パンの器仕立て
・フレンチフライ トリュフ風味
・グリルドパイナップルのキャラメリゼ ラムレーズンアイスドリンク フリ―フロー：
・生ビール（ハートランド）
・クラフトビール(※月替わり) SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496／九州クラフト日向夏 ／スプリングバレー フルーティーセゾン（7月限定）／ブルックリンブルワリー ブルックリンサマーエール（8月限定）／横浜限定サワークラウトラガー（9月限定）
・ワイン赤白
・スパークリングワイン／ノンアルコールスパークリングワイン
・ハイボール
・氷結レモンサワー
・ノンアルコールジン『GINNIE 東京ドライ』使用ノンアルコールジントニック4種類
・ソフトドリンク(オレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュース、ウーロン茶、ジンジャエール、コーラ)
夕暮れが横浜港を橙色に染め、やがて煌めく夜景へと移りゆく、美しい景色を一望できるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」
その最高の舞台で、充実のフリーフローと共に楽しむ「フレンチBBQ」が提供されます！
フレンチのエッセンスを纏った、シェフ郄木氏こだわりのBBQ料理と、キリッと冷えた生ビールやクラフトビールなどをラインナップ。
まずはスモークサーモンのタルタルやバジル薫る夏野菜のマリネなど、彩り豊かな冷製料理にグラスを傾けながら、夏の夜は爽やかにスタートします☆
つづくメニューは、食べ応えある温製料理です。
海老とイカのブロシェット
ケイジャンスパイスが食欲をそそる海老とイカのブロシェットに
ソーセージ・あべどり・国産ポークのグリルアソート
肉厚でジューシーな味わいの岩手県産ブランド鶏“あべどり”もも肉や国産ポークの豪快なグリルなどが登場。
エスカルゴ ブルギニヨン パンの器仕立て
フレンチならではの一品“エスカルゴ ブルギニヨン”は、パンの器に溶け出すガーリックバターを余すことなく楽しめる逸品です！
ラタトゥイユとポーチドエッグのココット焼き
ラタトゥイユとポーチドエッグのココット焼きも楽しむことができ、バラエティ豊かなメニュー展開。
さらに、ビールやワインとの相性が抜群の人気メニュー、トリュフの豊かな香りのフレンチフライも用意されます。
グリルドパイナップルのキャラメリゼ ラムレーズンアイス
締めくくりのデザートは、グリルしたパイナップルとキャラメルの香ばしさにラムレーズンアイスが溶け合う、夏らしい甘い余韻をお届け。
シェフ郄木こだわりのBBQ料理を存分に堪能できます☆
また、ビアフェスタの醍醐味の一つであるドリンクには、料理にぴったりのラインナップをそろえています。
のど越し爽やかな生ビール「ハートランド」をはじめ、月替わりの厳選クラフトビールやスパークリングワインをサーブ。
バラエティ豊かなノンアルコールジントニックもあり、心ゆくまで楽しめます☆
フレンチBBQと共に楽しむ、優雅なビアフェスタ。
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」のビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」は、2026年7月1日〜9月30日まで開催です！
※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります
※写真はイメージです
※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください
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