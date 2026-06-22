横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのホテル最上階にて、涼やかな特等席で夏を満喫する、ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」を開催。

横浜の夜景を眺めながら、フレンチシェフ渾身の料理を優雅なBBQスタイルで冷えたビールと共に楽しむ、夏のご褒美時間が始まります☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」

料金：9,900円（税・サ込）

開催期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）日曜〜金曜開催 ※土曜日・特別営業日を除く

開催時間：17:30〜19:00入店 2時間制（LO 30分前）

開催場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)

予約・問合せ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）、Web

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、毎年好評のビアフェスタ「フレンチBBQ」を、夏季限定で開催。

ホテル最上階にあるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、こだわりのBBQ料理と充実のフリーフローが楽しめます！

仕事帰りの暑気払いや友人との気心知れた集まりなど、大人時間をゆっくり過ごすのにぴったり。

ホテル最上階の特等席から横浜の夜景を眺め、2026年夏のとっておきの一夜を、スカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて涼やかに過ごせます☆

ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」

スモークサーモンのタルタルなどの冷製オードブル

メニュー：・スモークサーモンのタルタル ライムとハーブのフロマージュブランソース・鶏レバームース・鴨のスモークとオレンジのピンチョス・夏野菜のマリネ バジル風味・チーズとドライフルーツのコンポート・ラタトゥイユとポーチドエッグのココット焼き・海老とイカのブロシェット ケイジャンスパイス風味・ソーセージ・あべどり・国産ポークのグリルアソート・エスカルゴ ブルギニヨン パンの器仕立て・フレンチフライ トリュフ風味・グリルドパイナップルのキャラメリゼ ラムレーズンアイスドリンク フリ―フロー：・生ビール（ハートランド）・クラフトビール(※月替わり) SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496／九州クラフト日向夏 ／スプリングバレー フルーティーセゾン（7月限定）／ブルックリンブルワリー ブルックリンサマーエール（8月限定）／横浜限定サワークラウトラガー（9月限定）・ワイン赤白・スパークリングワイン／ノンアルコールスパークリングワイン・ハイボール・氷結レモンサワー・ノンアルコールジン『GINNIE 東京ドライ』使用ノンアルコールジントニック4種類・ソフトドリンク(オレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュース、ウーロン茶、ジンジャエール、コーラ)

夕暮れが横浜港を橙色に染め、やがて煌めく夜景へと移りゆく、美しい景色を一望できるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」

その最高の舞台で、充実のフリーフローと共に楽しむ「フレンチBBQ」が提供されます！

フレンチのエッセンスを纏った、シェフ郄木氏こだわりのBBQ料理と、キリッと冷えた生ビールやクラフトビールなどをラインナップ。

まずはスモークサーモンのタルタルやバジル薫る夏野菜のマリネなど、彩り豊かな冷製料理にグラスを傾けながら、夏の夜は爽やかにスタートします☆

つづくメニューは、食べ応えある温製料理です。

海老とイカのブロシェット

ケイジャンスパイスが食欲をそそる海老とイカのブロシェットに

ソーセージ・あべどり・国産ポークのグリルアソート

肉厚でジューシーな味わいの岩手県産ブランド鶏“あべどり”もも肉や国産ポークの豪快なグリルなどが登場。

エスカルゴ ブルギニヨン パンの器仕立て

フレンチならではの一品“エスカルゴ ブルギニヨン”は、パンの器に溶け出すガーリックバターを余すことなく楽しめる逸品です！

ラタトゥイユとポーチドエッグのココット焼き

ラタトゥイユとポーチドエッグのココット焼きも楽しむことができ、バラエティ豊かなメニュー展開。

さらに、ビールやワインとの相性が抜群の人気メニュー、トリュフの豊かな香りのフレンチフライも用意されます。

グリルドパイナップルのキャラメリゼ ラムレーズンアイス

締めくくりのデザートは、グリルしたパイナップルとキャラメルの香ばしさにラムレーズンアイスが溶け合う、夏らしい甘い余韻をお届け。

シェフ郄木こだわりのBBQ料理を存分に堪能できます☆

また、ビアフェスタの醍醐味の一つであるドリンクには、料理にぴったりのラインナップをそろえています。

のど越し爽やかな生ビール「ハートランド」をはじめ、月替わりの厳選クラフトビールやスパークリングワインをサーブ。

バラエティ豊かなノンアルコールジントニックもあり、心ゆくまで楽しめます☆

フレンチBBQと共に楽しむ、優雅なビアフェスタ。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」のビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」は、2026年7月1日〜9月30日まで開催です！

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビアフェスタ 2026「フレンチBBQ」を開催！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」 appeared first on Dtimes.