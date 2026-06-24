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【ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサーミニ四駆40周年記念-】 8月8日ごろ 発売予定 価格：1,650円 タミヤは、ミニ四駆「ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサーミニ四駆40周年記念-」を8月8日ごろに発売する。価格は1,650円。 本製品は、レーサーミニ四駆誕生40