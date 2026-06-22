ファミリーマート、果実をかじったようなぜいたくフラッペ「味わうごほうびフルーツ」シリーズ誕生 第1弾はメロン モナキとのキャンペーンも
ファミリーマートは、「FAMIMA CAFE」のフラッペから、果実感を楽しめる新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」を、第1弾の「メロンフラッペ」を皮切りに、23日から全国のファミリーマート約1万6400店にて順次発売する。
【写真】夏が楽しみになる！「メロンフラッペ」ほか商品ラインナップ
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。
さらに、発売を記念してコーラスグループ「モナキ」とタイアップしたキャンペーンを実施する。
近年、フローズンドリンク市場では、“ごほうび感”や“本格フルーツ感”を求めるニーズが高まっている。同社では、これまでにもフラッペシリーズでさまざまなコラボレーションやフレーバーを展開してきたが、フラッペを日常のちょっとした「ごほうび」として楽しんでいるという声が多かったことから、今年の夏は、フルーツの「ごほうび感」を追求した。
今回のシリーズでは、果汁や果肉の配合にこだわり、それぞれのフルーツが持つ香り・甘み・食感を最大限引き出した設計で、フルーツ専門店のスイーツやカフェドリンクのような満足感を、コンビニで手軽に楽しめる商品として開発。6月から8月にかけて全5種類を続々と発売する。
シリーズ第1弾として発売する「メロンフラッペ」は、赤肉メロン果肉と青肉メロン果汁の2種類のメロンを組み合わせたぜいたくな一品。メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特長の赤肉メロンを使用することで、メロンのごろごろ食感と甘い香りを楽しむことができる。アイス部分には、さわやかな味わいが特徴の青肉メロンを果汁として使用した。さらに、この青肉メロン果汁はメロンのジューシーな甘さを引き出すために、収穫後に追熟させた完熟メロンを使用していり。果汁と果肉を合わせて23%配合し、メロンのジューシーさを感じられる一杯に仕上げた。メロンの味わいを強く感じられる、リッチなフラッペとなっている。
また、発売を記念し、コーラスグループ「モナキ」を起用した「飲まずにはいられない★モナキとフラッペキャンペーン」を実施。期間中、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象のフラッペを1個購入ごとにスタンプが1個たまる。集めたスタンプ数に応じて、サイン入りチェキやキャンペーン限定トレカセットなど、ここでしか手に入らない特典に応募できる。
■「味わうごほうびフルーツシリーズ」担当者コメント
ファミリーマートでは、“専門店品質をもっと身近に”をテーマに、フラッペシリーズの開発を続けております。この夏は、果実そのものを味わっているような満足感にこだわり、果汁感・香り・食感のすべてを磨き上げました。ぜひこの夏は、ファミマのフラッペで“味わうごほうび時間”をお楽しみください。
■商品詳細（価格は全て税込）
「メロンフラッペ」※数量限定
価格：380円
発売日：6月23日
さわやかな味わいの青肉メロン果汁を使用したアイスに、芳醇な香りと甘さが特徴の赤肉メロン果肉入りソースを合わせることで、“Wメロン”ならではのぜいたくな味わいを実現。さらに、アイス部分の青肉メロン果汁は完熟メロンを使用することで、メロンのジューシーな甘みと芳醇な香りを楽しめる一杯に仕上げている。
果汁・果肉比率23％※ミルクを注ぐ前の割合
「ストロベリーフラッペ」
価格：380円
発売日：7月7日
いちご果肉ソースをたっぷりと使用し、果肉感を存分に楽しめる。ジューシーないちごの味わいと、つぶつぶ食感が特長の果肉ソースを使用することで、“まるでいちごを頬張ったような”満足感を実現した。いちご本来のみずみずしさと果実感を楽しめる、ごほうび感たっぷりのフラッペ。
果汁・果肉比率14％※ミルクを注ぐ前の割合
「シャインマスカットフラッペ」※数量限定
価格：380円
発売日：7月28日
シャインマスカット果汁を一部使用し、上品な甘さと高貴な香りを楽しめる。さらに、ぷるんとした食感のマスカットゼリーを使用することで、飲みごたえと素材感を両立した。シャインマスカットならではのみずみずしい果汁感と、爽やかな後味が特長の、夏にぴったりなフラッペ。
マスカット果汁18%※のうち、51%シャインマスカット果汁使用※ミルクを注ぐ前の割合
「ピーチフラッペ」※数量限定
価格：380円
発売日：8月11日
ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用し、フレッシュなピーチの味わいと、すっきりとした甘さを楽しめる一杯に仕上げた。果肉たっぷりで最後のひと口まで桃のジューシーさを堪能できるフラッペ。
果汁・果肉比率10％※ミルクを注ぐ前の割合
「マンゴーフラッペ」※数量限定
価格：380円
発売日：8月11日
甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレを使用。マンゴーの甘みを引き立てながらも、後味はすっきりと飲みやすく仕上げた。夏らしいトロピカルな味わいを楽しめるフラッペ。
果汁・果肉比率10％※ミルクを注ぐ前の割合
【写真】夏が楽しみになる！「メロンフラッペ」ほか商品ラインナップ
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類を数量限定で発売（※ストロベリーを除く）する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場し、移り変わる季節の果実を楽しめる。
近年、フローズンドリンク市場では、“ごほうび感”や“本格フルーツ感”を求めるニーズが高まっている。同社では、これまでにもフラッペシリーズでさまざまなコラボレーションやフレーバーを展開してきたが、フラッペを日常のちょっとした「ごほうび」として楽しんでいるという声が多かったことから、今年の夏は、フルーツの「ごほうび感」を追求した。
今回のシリーズでは、果汁や果肉の配合にこだわり、それぞれのフルーツが持つ香り・甘み・食感を最大限引き出した設計で、フルーツ専門店のスイーツやカフェドリンクのような満足感を、コンビニで手軽に楽しめる商品として開発。6月から8月にかけて全5種類を続々と発売する。
シリーズ第1弾として発売する「メロンフラッペ」は、赤肉メロン果肉と青肉メロン果汁の2種類のメロンを組み合わせたぜいたくな一品。メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特長の赤肉メロンを使用することで、メロンのごろごろ食感と甘い香りを楽しむことができる。アイス部分には、さわやかな味わいが特徴の青肉メロンを果汁として使用した。さらに、この青肉メロン果汁はメロンのジューシーな甘さを引き出すために、収穫後に追熟させた完熟メロンを使用していり。果汁と果肉を合わせて23%配合し、メロンのジューシーさを感じられる一杯に仕上げた。メロンの味わいを強く感じられる、リッチなフラッペとなっている。
また、発売を記念し、コーラスグループ「モナキ」を起用した「飲まずにはいられない★モナキとフラッペキャンペーン」を実施。期間中、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象のフラッペを1個購入ごとにスタンプが1個たまる。集めたスタンプ数に応じて、サイン入りチェキやキャンペーン限定トレカセットなど、ここでしか手に入らない特典に応募できる。
■「味わうごほうびフルーツシリーズ」担当者コメント
ファミリーマートでは、“専門店品質をもっと身近に”をテーマに、フラッペシリーズの開発を続けております。この夏は、果実そのものを味わっているような満足感にこだわり、果汁感・香り・食感のすべてを磨き上げました。ぜひこの夏は、ファミマのフラッペで“味わうごほうび時間”をお楽しみください。
■商品詳細（価格は全て税込）
「メロンフラッペ」※数量限定
価格：380円
発売日：6月23日
さわやかな味わいの青肉メロン果汁を使用したアイスに、芳醇な香りと甘さが特徴の赤肉メロン果肉入りソースを合わせることで、“Wメロン”ならではのぜいたくな味わいを実現。さらに、アイス部分の青肉メロン果汁は完熟メロンを使用することで、メロンのジューシーな甘みと芳醇な香りを楽しめる一杯に仕上げている。
果汁・果肉比率23％※ミルクを注ぐ前の割合
「ストロベリーフラッペ」
価格：380円
発売日：7月7日
いちご果肉ソースをたっぷりと使用し、果肉感を存分に楽しめる。ジューシーないちごの味わいと、つぶつぶ食感が特長の果肉ソースを使用することで、“まるでいちごを頬張ったような”満足感を実現した。いちご本来のみずみずしさと果実感を楽しめる、ごほうび感たっぷりのフラッペ。
果汁・果肉比率14％※ミルクを注ぐ前の割合
「シャインマスカットフラッペ」※数量限定
価格：380円
発売日：7月28日
シャインマスカット果汁を一部使用し、上品な甘さと高貴な香りを楽しめる。さらに、ぷるんとした食感のマスカットゼリーを使用することで、飲みごたえと素材感を両立した。シャインマスカットならではのみずみずしい果汁感と、爽やかな後味が特長の、夏にぴったりなフラッペ。
マスカット果汁18%※のうち、51%シャインマスカット果汁使用※ミルクを注ぐ前の割合
「ピーチフラッペ」※数量限定
価格：380円
発売日：8月11日
ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用し、フレッシュなピーチの味わいと、すっきりとした甘さを楽しめる一杯に仕上げた。果肉たっぷりで最後のひと口まで桃のジューシーさを堪能できるフラッペ。
果汁・果肉比率10％※ミルクを注ぐ前の割合
「マンゴーフラッペ」※数量限定
価格：380円
発売日：8月11日
甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレを使用。マンゴーの甘みを引き立てながらも、後味はすっきりと飲みやすく仕上げた。夏らしいトロピカルな味わいを楽しめるフラッペ。
果汁・果肉比率10％※ミルクを注ぐ前の割合