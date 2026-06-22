紫色なのにソーダ味？ 不思議な体験ができる『コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞』登場 「ユニコーンコアラ」も仲間入り
ロッテは、ロングセラーブランド「コアラのマーチ」から新商品「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」を7月7日に全国発売する。紫色のビスケットとソーダ味のチョコレートを組み合わせた、見た目と味のギャップを楽しめる商品で、原宿発のKAWAIIカルチャーを取り入れたファンタジーな世界観が特徴だ。
近年、Z世代やα世代を中心に、味だけでなく見た目や色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが広がっている。SNSでは思わず写真を撮って共有したくなるビジュアル性や驚きのある体験が注目されており、同商品はそうしたニーズに応える商品として開発された。
【画像】ハンディファンコアラにドーナツコアラ…追加される絵柄
最大の特徴は、紫色のビスケットと甘酸っぱいソーダ味のチョコレートの組み合わせだ。外観からは味が想像しづらく、割って中を確かめたくなる仕掛けになっている。一口食べるとサクサク食感のビスケットとソーダ味チョコレートが口いっぱいに広がり、見た目とのギャップを楽しめる。
また、2026年の新絵柄として「ユニコーンコアラ」が仲間入りした。好奇心旺盛なドレミくんとミレドちゃんが出会ったユニコーンコアラで、七夕の季節に見つけると幸運が訪れるかもしれないという。ユニコーンは幸せを象徴するラッキーモチーフとして知られている。
ブランド担当者の山本千波氏は、「試作品を見た同僚たちがほぼ例外なく『えっ、これ何味？』と不思議がり、中身がソーダ味だと知って驚いていた」と開発時を振り返る。そのうえで、「袋を開けた瞬間の驚きや、割った瞬間のワクワク感を通じて、思わず誰かに見せたくなるような商品を目指した。食べるだけで終わらず、会話やリアクションまで楽しめる新しいコアラのマーチだ」とコメントしている。
コアラのマーチでは毎年、世相やトレンド、イベントを反映した新しい絵柄を追加しており、26年は10種類の新絵柄が登場する。酷暑をテーマにしたコアラやドーナツにハマったコアラ、エビフライの着ぐるみを着たコアラ、赤ちゃん姿のコアラなどがラインアップされる。
あわせてパッケージも刷新される。従来のジッパー式から押すだけで開封できるプッシュタイプに変更し、開封時にゴミが出ない仕様を採用。さらに、内袋を固定できる袋止め機能も新たに搭載した。このリニューアルは7月上旬から順次、箱製品全ラインアップへ拡大する予定だ。
また、7月7日午前10時から31日午後11時59分まで、Xで「マーチくんガチャ新絵柄キャンペーン」を実施する。公式アカウント「＠lotte_koalanomi」をフォローし、新絵柄が表示された画面を「#マーチくんガチャ」を付けて投稿すると応募できる。抽選で20人にコアラのマーチ詰め合わせが当たる。
■商品概要
・商品名：コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞
・発売日：2026年7月7日
・販売地区：全国
・内容量：46グラム
・価格：オープン価格
・想定小売価格：194円前後（税込）
近年、Z世代やα世代を中心に、味だけでなく見た目や色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが広がっている。SNSでは思わず写真を撮って共有したくなるビジュアル性や驚きのある体験が注目されており、同商品はそうしたニーズに応える商品として開発された。
最大の特徴は、紫色のビスケットと甘酸っぱいソーダ味のチョコレートの組み合わせだ。外観からは味が想像しづらく、割って中を確かめたくなる仕掛けになっている。一口食べるとサクサク食感のビスケットとソーダ味チョコレートが口いっぱいに広がり、見た目とのギャップを楽しめる。
また、2026年の新絵柄として「ユニコーンコアラ」が仲間入りした。好奇心旺盛なドレミくんとミレドちゃんが出会ったユニコーンコアラで、七夕の季節に見つけると幸運が訪れるかもしれないという。ユニコーンは幸せを象徴するラッキーモチーフとして知られている。
ブランド担当者の山本千波氏は、「試作品を見た同僚たちがほぼ例外なく『えっ、これ何味？』と不思議がり、中身がソーダ味だと知って驚いていた」と開発時を振り返る。そのうえで、「袋を開けた瞬間の驚きや、割った瞬間のワクワク感を通じて、思わず誰かに見せたくなるような商品を目指した。食べるだけで終わらず、会話やリアクションまで楽しめる新しいコアラのマーチだ」とコメントしている。
コアラのマーチでは毎年、世相やトレンド、イベントを反映した新しい絵柄を追加しており、26年は10種類の新絵柄が登場する。酷暑をテーマにしたコアラやドーナツにハマったコアラ、エビフライの着ぐるみを着たコアラ、赤ちゃん姿のコアラなどがラインアップされる。
あわせてパッケージも刷新される。従来のジッパー式から押すだけで開封できるプッシュタイプに変更し、開封時にゴミが出ない仕様を採用。さらに、内袋を固定できる袋止め機能も新たに搭載した。このリニューアルは7月上旬から順次、箱製品全ラインアップへ拡大する予定だ。
また、7月7日午前10時から31日午後11時59分まで、Xで「マーチくんガチャ新絵柄キャンペーン」を実施する。公式アカウント「＠lotte_koalanomi」をフォローし、新絵柄が表示された画面を「#マーチくんガチャ」を付けて投稿すると応募できる。抽選で20人にコアラのマーチ詰め合わせが当たる。
■商品概要
・商品名：コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞
・発売日：2026年7月7日
・販売地区：全国
・内容量：46グラム
・価格：オープン価格
・想定小売価格：194円前後（税込）