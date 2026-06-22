「スペインとウルグアイに負けないのは本物すぎる」人口60万人の大会初出場国が“快進撃”「ダークホース過ぎる」「GS突破あるぞ」の声【Ｗ杯】

「スペインとウルグアイに負けないのは本物すぎる」人口60万人の大会初出場国が“快進撃”「ダークホース過ぎる」「GS突破あるぞ」の声【Ｗ杯】