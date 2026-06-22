「スペインとウルグアイに負けないのは本物すぎる」人口60万人の大会初出場国が“快進撃”「ダークホース過ぎる」「GS突破あるぞ」の声【Ｗ杯】
人口わずか60万人の小国が、初出場のワールドカップで“快進撃”を見せている。
現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節で、FIFAランキング67位のカーボベルデ代表は、同16位のウルグアイ代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。
21分に先制点を奪ったカーボベルデは、44分と45＋６分に失点し、一時は逆転を許す。それでも61分に同点ゴールを挙げ、そのまま２−２で試合を終えた。
15日の初戦では、2010年南アフリカ大会王者のスペインと１−１で引き分けたカーボベルデ。２戦目も格上から勝点１をもぎ取り、２試合連続で強豪相手に勝点を積み上げた。この結果に、SNS上では以下のような声が上がっている。
「大躍進やん」
「まじかよ」
「スペインとウルグアイに負けないのは本物すぎる」
「ちゃんと強い」
「凄すぎる」
「ダークホース過ぎる」
「カーボベルデが思っている数倍いいチーム」
「グループステージ突破あるぞ」
堂々たる戦いを披露するカーボベルデは、26日の最終節でサウジアラビアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節で、FIFAランキング67位のカーボベルデ代表は、同16位のウルグアイ代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。
21分に先制点を奪ったカーボベルデは、44分と45＋６分に失点し、一時は逆転を許す。それでも61分に同点ゴールを挙げ、そのまま２−２で試合を終えた。
「大躍進やん」
「まじかよ」
「スペインとウルグアイに負けないのは本物すぎる」
「ちゃんと強い」
「凄すぎる」
「ダークホース過ぎる」
「カーボベルデが思っている数倍いいチーム」
「グループステージ突破あるぞ」
堂々たる戦いを披露するカーボベルデは、26日の最終節でサウジアラビアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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