玉川徹『モーニングショー』休演 羽鳥慎一アナが理由明かす
ジャーナリストの玉川徹氏が、22日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）を休演した。
【写真】羽鳥アナから欠席が伝えられた玉川徹氏（左）
番組冒頭、羽鳥慎一アナが「玉川さん、きょうお休みです。2週間の冬休みを2分割するようになりまして、その後半戦のお休みに入っております」と伝えた。続けて「ということで、きょうは松木さんにお越しいただいております」と、松木安太郎氏を紹介していた。
玉川氏をめぐっては、5月末に1週間の休演。6月1日の放送で復帰を果たしたが「よろしくお願いいたします。各地で、いないとつまらないって声をかけていただいて、すごくうれしいです。とかいいつつ、もう1回休むんですけど、近々…」と続けると、羽鳥アナから2週間の休みを分割して取ることが明かされていた。
【写真】羽鳥アナから欠席が伝えられた玉川徹氏（左）
番組冒頭、羽鳥慎一アナが「玉川さん、きょうお休みです。2週間の冬休みを2分割するようになりまして、その後半戦のお休みに入っております」と伝えた。続けて「ということで、きょうは松木さんにお越しいただいております」と、松木安太郎氏を紹介していた。
玉川氏をめぐっては、5月末に1週間の休演。6月1日の放送で復帰を果たしたが「よろしくお願いいたします。各地で、いないとつまらないって声をかけていただいて、すごくうれしいです。とかいいつつ、もう1回休むんですけど、近々…」と続けると、羽鳥アナから2週間の休みを分割して取ることが明かされていた。