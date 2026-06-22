「1番・指名打者」で先発し2試合連続安打も…思わぬ交代

【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

“お役御免”にファンはトーンダウンを隠せなかった。ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場。7回の第4打席で代打が送られ途中交代した。日本のファンからは「楽しみゼロに」「大丈夫かな」と困惑と心配の声が上がった。

この日の大谷は、「父の日」仕様の水色のバットを手に打席へ。初回の第1打席は四球で出塁すると、マックス・マンシー内野手の適時打でホームを踏んだ。2回2死一塁の第2打席では中前打を放ち、2試合連続安打をマーク。しかし9点の大量ビハインドを背負って迎えた7回2死走者なしの場面で、ベンチは代打にトミー・エドマン内野手を送った。大谷は2打数1安打1四球の成績で途中交代となった。

大差がついたゲーム展開もあり、ファンは途中交代に様々な思いを抱いた。「完全な負けゲームだから休ませるために仕方がないな」「下げたかやはり……仕方ないよねこの点差なら」「一応最後に大谷の打席観ようと思って観てたけど、交代させられちゃったから今日はもうおしまい。観るとこない」「大谷さんもひっこみましたね！ 楽しみゼロに」と判断に納得しつつも落胆を隠せない様子だった。

その一方で「怪我じゃないことを祈る」「膝の悪化じゃないよな？」「大谷さん大丈夫かな」と、大谷のコンディションを不安視する声も上がった。大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で7回に「左膝の炎症」のため代打を送られ途中交代。17日（同18日）の本拠地レイズ戦での先発登板後には「必ずしも万全な状態で投げられるわけではない」と語っていた。（Full-Count編集部）