明日の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里たち、初めての給料日を迎える
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第62回）が6月23日に放送される。
【写真】原稿用紙を見つめるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第62回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第62回あらすじ
りんと直美たちは、ツヤ（東野絢香）が働きながら看護科の授業を受けられるようにしてほしいと院長の多田（筒井道隆）に頼み込む。条件付きで認められ、看護学生と一緒に受講できるようになったツヤは喜ぶ。
そして、いよいよりんたちの初めての給料日がやってきた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】原稿用紙を見つめるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第62回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第62回あらすじ
りんと直美たちは、ツヤ（東野絢香）が働きながら看護科の授業を受けられるようにしてほしいと院長の多田（筒井道隆）に頼み込む。条件付きで認められ、看護学生と一緒に受講できるようになったツヤは喜ぶ。
そして、いよいよりんたちの初めての給料日がやってきた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。