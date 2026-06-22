「ヤクルト１−２広島」（２１日、神宮球場）

広島の先発・岡本駿投手（２４）が６回３安打１失点で、チーム単独トップとなる６勝目を挙げた。父の日に立ったマウンドで好投を披露し、登板前に言及していたサッカー日本代表との“Ｗ勝利”も果たした。チームはリーグ戦再開一発目のカードで勝ち越しに成功。ヤクルト戦カード勝ち越しは、鬼門でもあった神宮での対戦も含めて昨年５月以来となった。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−少ない好機で小園が貴重な先制打。

「だんだんと彼らしくなってきたかなと思います」

−先発・岡本はピンチでも動じずに最少失点。

「そうやね。要所を締めて。今日は初回からボールの力、キレは見ていてすごく感じた。打者を差し込んでいたよね。本当に良いピッチングだったと思います」

−これまで４番を務めてきた坂倉がスタメンから外れた。

「彼はずっと出ずっぱりなので、今日は後から、ということ」

−リーグ戦再開後、最初のカードを勝ち越し。

「今日もたくさんファンの方が応援に来てくれたので、良い試合で喜んでもらえて良かったです」