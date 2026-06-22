「パーソル パ・リーグTV」公式Xが「珍しい姿」として映像公開

■ソフトバンク 8ー0 日本ハム（21日・エスコンフィールド）

日本ハムは21日、エスコンフィールドで行われたソフトバンク戦に0-8で敗れた。カード負け越しで貯金は6に減ったが、試合で注目されたことが……。「パーソル パ・リーグTV」公式X（旧ツイッター）が「珍しい姿」として映像を公開した。

それはいつも通り、一塁ベンチに座っていた新庄剛志監督の姿。マスクをしていることが多い指揮官だが、この日はサングラスこそしているもののマスクはなく、珍しく口元が見えている。

「初めて見たかも？」「慣れてないから違和感ありありです（笑）」「なんだか新鮮で思わず二度見しました」「珍しい！ びっくり」「ノーマスクの新庄監督が約3秒間映るだけの動画 これだけでどれだけ珍しいことなのか伝わるよね笑」「違和感MAX」「マスクしてないだけでパテレ行きしちゃうのね」「ノーマスクがニュースになるなんてスター監督やなぁ」とファンの話題を呼んでいた。

試合は先発した柴田が3回途中1失点で降板。4回から登板した3番手の金村が、守備の乱れにも足を引っ張られて3回5失点（自責2）とリードを広げられた。打線は相手先発の前田の前に7回まで5安打で得点できず、最後まで本塁を踏めずに完敗だった。（Full-Count編集部）