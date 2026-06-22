【天気】

北海道〜北陸は雲に覆われます。土日に梅雨入りした北陸や東北は雨で、カミナリが鳴って強く降るところがありそうです。道路の冠水などに注意してください。関東や東海は日中は晴れそうです。洗濯物もよく乾くでしょう。近畿と中国・四国は晴れ間はありますが、雲が多いでしょう。九州は雲に覆われて、午後は次第に雨になりそうです。沖縄は晴れるでしょう。

【日中の気温】

雨になる東北や北陸は朝から気温はあまり上がりません。5月上旬並みで、ヒンヤリしそうです。いっぽう、晴れて強い日差しが照り付ける関東や東海など東日本と西日本の太平洋側は30℃前後まで上がるでしょう。山梨の甲府は33℃、群馬の前橋や埼玉の熊谷は31℃まで上がりそうです。

札幌 23℃（平年並み）

仙台 19℃（5月上旬）

新潟 24℃（6月上旬）

東京 29℃（7月上旬）

大阪 27℃（6月上旬）

福岡 26℃（6月上旬）

【週間予報】

関東〜近畿は24日（水）まで晴れて、日中は30℃くらいになるでしょう。25日（木）以降は、梅雨空に戻りそうです。中国地方は24日（水）から梅雨空、四国は23日（火）から梅雨空になりそうです。九州は雨が続くでしょう。北日本は2〜3日の周期で雨が降りそうです。