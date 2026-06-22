優勝候補の猛攻をイラン守護神がシャットアウト!!ベルギーは一発レッドで失速、勝ち点分け合うスコアレスドローに
[6.21 W杯G組第2節 ベルギー 0-0 イラン ロサンゼルス]
北中米ワールドカップは現地時間21日、G組第2節のベルギー代表対イラン代表を行い、0-0のスコアレスドローで終わった。27日に行われる第3節でベルギーはニュージーランド、イランはエジプトと対戦する。
前半9分のベルギーの攻撃。 左サイドでボールを受けたMFレアンドロ・トロサールが巧みなステップからDFを振り切りポケットに侵入。マイナスのクロスに合わせたのはMFケビン・デ・ブライネ。シュートはDFのブロックに合い、こぼれをDFマキシム・デ・クーパーがシュート。これはGKアリレザ ベイランヴァンドがナイスセーブ。
続く前半14分、今度はイランにチャンス。DFエフサン ハジサフィがロングスロー。一度はクリアさせるもクロスを上げるとベルギーがクリアし切れず、ルーズになったボールをFWメフディ・タレミがヘディングで競り勝ち、MFラミン レザイアンが強烈なシュート。この決定機はベルギー守護神GKティボ・クルトワがファインセーブ。簡単に先制点は取らせない。
前半22分には中央のデ・ブライネから右サイドに展開し、MFユーリ・ティーレマンスがニアへシュートを放つもベイランヴァンドが立ちはだかる。
すると前半25分、イランは相手のハンドで得たフリーキックをDFエフサン ハジサフィがシュートモーションからグラウンダーのスルーパス。これに反応したのはストライカーのタレミ。見事な身のこなしで反転ターンから左足で落ち着いてフィニッシュ。デザインされたセットプレーでイランが先制したかに思われたがVARチェックの結果、判定はオフサイド。スコアはまだ動かない。
ゲームは後半に移り、14分のベルギー。左サイドのトロサールが2列目から飛び出したデ・ブライネへフライスルーパス。極上のタッチでデ・ブライネがおさめ、股抜きで中にグラウンダーのクロス。飛び込んだ今日先発のFWロメル・ルカクの前でDFにブロックされるも、こぼれたところをデ・クーパーがシュート。これをベイランヴァンドが倒れた状態から左手一本で決死のスーパーセーブ。闘志溢れる守備でスコアレスドローの時間帯が続く。
迎えた後半21分、ベルギーDFネイサン・ノイがGKへのバックパス時にミス。タレミに抜け出されそうになりとっさに手をかけてしまい、タレミが倒れ込む。主審は迷わずレッドカードを提示し、決定機阻止で一発退場。ベルギーは1人少ない状態での戦いを強いられる。
その後、イランが攻め込むも決定機は作れず試合はそのまま0-0で終了。ベルギーは痛い引き分け、イランにとっては大きな勝ち点1獲得となった。
北中米ワールドカップは現地時間21日、G組第2節のベルギー代表対イラン代表を行い、0-0のスコアレスドローで終わった。27日に行われる第3節でベルギーはニュージーランド、イランはエジプトと対戦する。
前半9分のベルギーの攻撃。 左サイドでボールを受けたMFレアンドロ・トロサールが巧みなステップからDFを振り切りポケットに侵入。マイナスのクロスに合わせたのはMFケビン・デ・ブライネ。シュートはDFのブロックに合い、こぼれをDFマキシム・デ・クーパーがシュート。これはGKアリレザ ベイランヴァンドがナイスセーブ。
前半22分には中央のデ・ブライネから右サイドに展開し、MFユーリ・ティーレマンスがニアへシュートを放つもベイランヴァンドが立ちはだかる。
すると前半25分、イランは相手のハンドで得たフリーキックをDFエフサン ハジサフィがシュートモーションからグラウンダーのスルーパス。これに反応したのはストライカーのタレミ。見事な身のこなしで反転ターンから左足で落ち着いてフィニッシュ。デザインされたセットプレーでイランが先制したかに思われたがVARチェックの結果、判定はオフサイド。スコアはまだ動かない。
ゲームは後半に移り、14分のベルギー。左サイドのトロサールが2列目から飛び出したデ・ブライネへフライスルーパス。極上のタッチでデ・ブライネがおさめ、股抜きで中にグラウンダーのクロス。飛び込んだ今日先発のFWロメル・ルカクの前でDFにブロックされるも、こぼれたところをデ・クーパーがシュート。これをベイランヴァンドが倒れた状態から左手一本で決死のスーパーセーブ。闘志溢れる守備でスコアレスドローの時間帯が続く。
迎えた後半21分、ベルギーDFネイサン・ノイがGKへのバックパス時にミス。タレミに抜け出されそうになりとっさに手をかけてしまい、タレミが倒れ込む。主審は迷わずレッドカードを提示し、決定機阻止で一発退場。ベルギーは1人少ない状態での戦いを強いられる。
その後、イランが攻め込むも決定機は作れず試合はそのまま0-0で終了。ベルギーは痛い引き分け、イランにとっては大きな勝ち点1獲得となった。