彼女に「子供だなぁ?」と思われる瞬間８パターン
様々なシチュエーションで、彼女は敢えて口には出さないけれど、実は彼氏の態度を見て、「子供だなぁ?」とガッカリしている可能性があります。このようなストレスが積み重なり、いずれは別れを決意するキッカケとなりかねません。そこで今回は、彼女をガッッカリさせないよう振る舞うための参考に、「彼女に『子供だなぁ?』と思われる瞬間８パターン」を紹介させていただきます。
【１】彼女の話を聞いているとき、些細なことに対して揚げ足をとる。
彼女の話を聞いているとき、些細なことに対して、揚げ足をとるような質問を繰り返し、彼女の話をする意欲を削いでしまうパターンです。細かいことは差し置いて、とにかく彼女の話に耳を傾けてあげることが必要なときもあるでしょう。
【２】二人きりのとき、自分のことを名前で呼ぶ。
いい大人が、幼児化するパターンです。二人きりのときとはいえ、自分のことを名前で呼ぶ男性を受け入れてくれる女性は少ないのではないでしょうか。自分の呼び名については、「俺」や「僕」などの一般的な言葉を使った方が良いでしょう。
【３】彼女が傷ついてしまうようなことも配慮なく言う。
彼女が気にしていることをズケズケと言い放つパターンです。配慮のない言動により、「子供だなぁ?」と思われる可能性があります。彼女のことをよく観察し、気にしていそうなことであれば、わざわざ指摘せずに、温かく見守ってあげる必要があるでしょう。
【４】直して欲しい所を指摘すると、無言になったり、不機嫌になったりする。
彼女から、直して欲しいクセや振る舞いを指摘されたとき失敗するパターンです。指摘されたとき、無言になったり、不機嫌になったりすることで、「子供だなぁ?」と思われる可能性があります。彼女の指摘が的確であれば、素晴らしいアドバイスとして受け入れ、自らの成長へと繋げたいものです。
【５】「嫌だ！」と文句を言うだけで代替案を出さない。
デートの行き先など、彼女の提案にも関わらず、「嫌だ！」と文句だけを言うパターンです。ワガママな態度は、彼女から「子供だなぁ?」と思われる可能性があります。彼女の提案が嫌なのであれば、代替案を提案するなど、話し合いが前進する形になるように努力したいものです。
【６】外出先でもベタベタして甘えてくる。
彼女が恥ずかしいと感じているにも関わらず、外出先でもベタベタすることで、「子供だなぁ?」と思われるパターンです。外出先では、自分の気持ちを抑え、大人らしく振る舞う必要があるでしょう。ベタベタしたいのであれば、二人きりになるまで我慢しましょう。
【７】話し合いで言い返せなくなると、逆ギレする。
話し合いにおいて、彼女に言い返せない状況となったとき、逆ギレすることで、彼女に「子供だなぁ?」と呆れられてしまうパターンです。逆ギレすることなく、必要に応じて自分の至らなさを素直に認めることで、器の広さをアピールすることができるでしょう。
【８】自分の話ばかりで、彼女の話を聞かない。
自分はベラベラ話し、彼女が話し始めると不機嫌になるパターンです。会話において、自分勝手に振る舞うことで、彼女に「子供だなぁ?」と思われる恐れがあります。彼女にも聞いて欲しい話がきっとあるので、落ち着いて耳を傾けてあげた方が良いでしょう。
みなさんが彼女の前で見せている子供っぽい行動はあったでしょうか。また、他にも彼女に「子供だなぁ?」と思われてしまいそうな行動があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。
【１】彼女の話を聞いているとき、些細なことに対して揚げ足をとる。
彼女の話を聞いているとき、些細なことに対して、揚げ足をとるような質問を繰り返し、彼女の話をする意欲を削いでしまうパターンです。細かいことは差し置いて、とにかく彼女の話に耳を傾けてあげることが必要なときもあるでしょう。
いい大人が、幼児化するパターンです。二人きりのときとはいえ、自分のことを名前で呼ぶ男性を受け入れてくれる女性は少ないのではないでしょうか。自分の呼び名については、「俺」や「僕」などの一般的な言葉を使った方が良いでしょう。
【３】彼女が傷ついてしまうようなことも配慮なく言う。
彼女が気にしていることをズケズケと言い放つパターンです。配慮のない言動により、「子供だなぁ?」と思われる可能性があります。彼女のことをよく観察し、気にしていそうなことであれば、わざわざ指摘せずに、温かく見守ってあげる必要があるでしょう。
【４】直して欲しい所を指摘すると、無言になったり、不機嫌になったりする。
彼女から、直して欲しいクセや振る舞いを指摘されたとき失敗するパターンです。指摘されたとき、無言になったり、不機嫌になったりすることで、「子供だなぁ?」と思われる可能性があります。彼女の指摘が的確であれば、素晴らしいアドバイスとして受け入れ、自らの成長へと繋げたいものです。
【５】「嫌だ！」と文句を言うだけで代替案を出さない。
デートの行き先など、彼女の提案にも関わらず、「嫌だ！」と文句だけを言うパターンです。ワガママな態度は、彼女から「子供だなぁ?」と思われる可能性があります。彼女の提案が嫌なのであれば、代替案を提案するなど、話し合いが前進する形になるように努力したいものです。
【６】外出先でもベタベタして甘えてくる。
彼女が恥ずかしいと感じているにも関わらず、外出先でもベタベタすることで、「子供だなぁ?」と思われるパターンです。外出先では、自分の気持ちを抑え、大人らしく振る舞う必要があるでしょう。ベタベタしたいのであれば、二人きりになるまで我慢しましょう。
【７】話し合いで言い返せなくなると、逆ギレする。
話し合いにおいて、彼女に言い返せない状況となったとき、逆ギレすることで、彼女に「子供だなぁ?」と呆れられてしまうパターンです。逆ギレすることなく、必要に応じて自分の至らなさを素直に認めることで、器の広さをアピールすることができるでしょう。
【８】自分の話ばかりで、彼女の話を聞かない。
自分はベラベラ話し、彼女が話し始めると不機嫌になるパターンです。会話において、自分勝手に振る舞うことで、彼女に「子供だなぁ?」と思われる恐れがあります。彼女にも聞いて欲しい話がきっとあるので、落ち着いて耳を傾けてあげた方が良いでしょう。
みなさんが彼女の前で見せている子供っぽい行動はあったでしょうか。また、他にも彼女に「子供だなぁ?」と思われてしまいそうな行動があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。