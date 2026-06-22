【東北は雨雲かかり続け大雨のおそれ】

動きの遅い低気圧の影響で、新潟や東北ではきょうも大雨に注意が必要です。夜にかけて断続的に雨で、特に湿った東風が吹き付ける太平洋側の地域で雨脚が強まるでしょう。きのうからのまとまった雨で、すでに地盤は緩んでいるため、土砂災害に注意が必要です。

【北日本は4月並みの肌寒さも】

雨や北東からの冷たい風の影響で、北日本は20℃に届かない所が多いでしょう。盛岡は最高気温が17℃の予想で、4月下旬並みです。一方、関東から西では30℃近くまで上がり、日差しの出る所も多く、暑いでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :23℃ 釧路 :15℃

青森 :17℃ 盛岡 :17℃

仙台 :19℃ 新潟 :24℃

長野 :26℃ 金沢 :25℃

名古屋:28℃ 東京 :29℃

大阪 :27℃ 岡山 :27℃

広島 :27℃ 松江 :25℃

高知 :29℃ 福岡 :26℃

鹿児島:28℃ 那覇 :31℃

【前線北上で九州は昼過ぎから広く雨】

前線が近づく九州は午後雨が降ったり止んだりとなりそうです。大きな傘が活躍するでしょう。四国や中国もにわか雨に備えて折りたたみ傘があると安心できそうです。また、寒気の影響を受ける北海道は大気の状態が不安定で、午後急な雨や雷雨に注意が必要となります。