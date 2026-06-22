「再び期待を裏切った」２試合連続ドローのベルギーを母国メディアが批判！「GS突破は、もはや遠い夢だ」【W杯】
ベルギー代表は現地６月21日、北中米ワールドカップのグループＧ第２節でイラン代表と対戦した。
立ち上がりからボールポゼッションで優位に立ち、試合の主導権を握るベルギーだったが、決定機までは持ち込めず、スコアレスで前半を終える。
後半に入っても優勢の展開だったなか、67分にネイサン・ノイがレッドカードを受けて退場となる。数的不利になってからも攻め続けたが、最後までゴールは奪えず。０−０で引き分けた。
初戦のエジプト戦（１−１）に続いて２試合連続のドロー。母国メディア『VP』は、「再び期待を裏切った」と批判する。
また『SPORZA』も「突然、悪寒が始まった」と見出しを打ち、「グループステージ突破は、もはや遠い夢だ。道がますます閉ざされつつある」と厳しい見方をしている。
26日に行なわれる第３節のニュージーランド戦で勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりからボールポゼッションで優位に立ち、試合の主導権を握るベルギーだったが、決定機までは持ち込めず、スコアレスで前半を終える。
後半に入っても優勢の展開だったなか、67分にネイサン・ノイがレッドカードを受けて退場となる。数的不利になってからも攻め続けたが、最後までゴールは奪えず。０−０で引き分けた。
初戦のエジプト戦（１−１）に続いて２試合連続のドロー。母国メディア『VP』は、「再び期待を裏切った」と批判する。
また『SPORZA』も「突然、悪寒が始まった」と見出しを打ち、「グループステージ突破は、もはや遠い夢だ。道がますます閉ざされつつある」と厳しい見方をしている。
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