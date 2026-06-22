「ブラジルでは『オランダ、日本とは対戦したくない』という声が溢れている」ブラジル人記者が示した森保Jの“可能性”…日本がより避けたいのはモロッコ？【W杯】

「ブラジルでは『オランダ、日本とは対戦したくない』という声が溢れている」ブラジル人記者が示した森保Jの“可能性”…日本がより避けたいのはモロッコ？【W杯】