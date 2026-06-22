「ブラジルでは『オランダ、日本とは対戦したくない』という声が溢れている」ブラジル人記者が示した森保Jの“可能性”…日本がより避けたいのはモロッコ？【W杯】
森保ジャパンは日本時間６月21日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジアと対戦。４−０で大勝し、今大会１勝１分とした。
この一戦の約半日前にF組２節のもう１カードが行なわれ、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダと、チュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンが激突。欧州の強豪同士がぶつかったが、思いがけずオランダが５−１で圧勝という結果で終わった。
とはいえ、シュート数はオランダが10本に対し、スウェーデンはそれを上回る16本。北欧の雄が内容面でも圧倒されたわけではない。スウェーデンの迫力も感じられ、見応え十分。ブラジル人記者のチアゴ・ボンテンポ氏は「今大会で一番良い試合」と評した。
「５−１というスコアだったが、スウェーデンにもたくさんのゴールチャンスがあった。５−３や５−４でもおかしくない試合だったね。２人のフォワード、（アレクサンデル・）イサクと（ヴィクトル・）ヨケレスは非常に怖い存在で、日本は２人にすごく気をつけるべきだ」
その手強いスウェーデンに４点差をつけたオランダは、ブライアン・ブロビーを最前線に置く策が的中。ブロビーは見事に２ゴールをマークし、ロナルド・クーマン監督の先発抜擢に応えた。
「オランダの出来は日本戦より良かった。マイナーチェンジがあり、センターフォワードが変わった。（コディ・）ガクポがより活躍でき、日本戦で得点した（クリセンシオ・）サマービルも後半から出場してすごく活躍した。オランダは実力を発揮した怖いチームだった。ブラジルでは『オランダ、日本とは対戦したくない』というコメントがあちこちから出ている。ブラジル人たちはあまり自分たちのチームに自信がないので、オランダか日本が相手なら、そんなにチャンスがないと思っている人が多い」
F組の１位はブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチのいるC組の２位、F組の２位はC組の１位とラウンド32で対戦する。もし、決勝トーナメントの一発目でブラジルと当たることになった場合、日本は昨年10月の親善試合に続いて、勝てるだろうか。
ボンテンポ記者が示した確率は「50％」だ。
「今は、日本とブラジルならフィフティ・フィフティの試合になると思う。ブラジルはまだ良い内容の試合を見せていない。ただ、優勝した1994年と2002年のワールドカップでは、ブラジルはグループステージではそんなに良くなかった。大会中にチームに変更を加えて、監督が一番良いスタメンを見つけてチームが良くなっていった。
そしてブラジルには、試合を決定づける選手がいる。例えば、ヴィニシウス（・ジュニオール）はいつでもスーパープレーができて、勝利を決めるゴールを奪える。個の力ではブラジルが上だけど...チームとしては日本が上で、試合の内容を見たら日本の方が良い。ブラジルは個の力が武器、日本は組織力が武器。だから、フィフティ・フィフティな試合になると思う」
C組は２節終了時点で、勝点４・得失点３のブラジルが１位、勝点４・得失点１のモロッコが２位。両者は初戦で相まみえ、１−１で引き分けている。
栄光が霞みつつある王国か、前回ベスト４の躍進国か――。ボンテンポ記者は「最初の２試合の内容だけを考えたら、ブラジルと対戦した方が日本が勝つ可能性が高い。ブラジル対モロッコの試合では、モロッコの方が良い内容を見せた」と説明した上で、こうも伝えた。
「ブラジルはまだ成長できる。例えば（カルロ・）アンチェロッティ監督がもっとエンドリッキを使ったり、カゼミーロをファビーニョに変えたり、怪我したラフィーニャの代わりにもっと活躍できる選手が入れば、チームが良くなる可能性がある。
モロッコはすでにチームの完成度が高いので、向上の余地はもうそんなにない。ブラジルはもっと成長できるので、アンチェロッティ監督が小さなチームチェンジをすればもっと良くなると思う。だけど、現状ではブラジル相手の方が日本の勝つ可能性は高いと思う」
もっとも、森保ジャパンはまずグループステージ最終節のスウェーデン戦で、きっちりと結果を残さなければならない。「最高の景色」に向かって、一歩ずつ、力強く歩みを進める。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
この一戦の約半日前にF組２節のもう１カードが行なわれ、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダと、チュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンが激突。欧州の強豪同士がぶつかったが、思いがけずオランダが５−１で圧勝という結果で終わった。
とはいえ、シュート数はオランダが10本に対し、スウェーデンはそれを上回る16本。北欧の雄が内容面でも圧倒されたわけではない。スウェーデンの迫力も感じられ、見応え十分。ブラジル人記者のチアゴ・ボンテンポ氏は「今大会で一番良い試合」と評した。
その手強いスウェーデンに４点差をつけたオランダは、ブライアン・ブロビーを最前線に置く策が的中。ブロビーは見事に２ゴールをマークし、ロナルド・クーマン監督の先発抜擢に応えた。
「オランダの出来は日本戦より良かった。マイナーチェンジがあり、センターフォワードが変わった。（コディ・）ガクポがより活躍でき、日本戦で得点した（クリセンシオ・）サマービルも後半から出場してすごく活躍した。オランダは実力を発揮した怖いチームだった。ブラジルでは『オランダ、日本とは対戦したくない』というコメントがあちこちから出ている。ブラジル人たちはあまり自分たちのチームに自信がないので、オランダか日本が相手なら、そんなにチャンスがないと思っている人が多い」
F組の１位はブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチのいるC組の２位、F組の２位はC組の１位とラウンド32で対戦する。もし、決勝トーナメントの一発目でブラジルと当たることになった場合、日本は昨年10月の親善試合に続いて、勝てるだろうか。
ボンテンポ記者が示した確率は「50％」だ。
「今は、日本とブラジルならフィフティ・フィフティの試合になると思う。ブラジルはまだ良い内容の試合を見せていない。ただ、優勝した1994年と2002年のワールドカップでは、ブラジルはグループステージではそんなに良くなかった。大会中にチームに変更を加えて、監督が一番良いスタメンを見つけてチームが良くなっていった。
そしてブラジルには、試合を決定づける選手がいる。例えば、ヴィニシウス（・ジュニオール）はいつでもスーパープレーができて、勝利を決めるゴールを奪える。個の力ではブラジルが上だけど...チームとしては日本が上で、試合の内容を見たら日本の方が良い。ブラジルは個の力が武器、日本は組織力が武器。だから、フィフティ・フィフティな試合になると思う」
C組は２節終了時点で、勝点４・得失点３のブラジルが１位、勝点４・得失点１のモロッコが２位。両者は初戦で相まみえ、１−１で引き分けている。
栄光が霞みつつある王国か、前回ベスト４の躍進国か――。ボンテンポ記者は「最初の２試合の内容だけを考えたら、ブラジルと対戦した方が日本が勝つ可能性が高い。ブラジル対モロッコの試合では、モロッコの方が良い内容を見せた」と説明した上で、こうも伝えた。
「ブラジルはまだ成長できる。例えば（カルロ・）アンチェロッティ監督がもっとエンドリッキを使ったり、カゼミーロをファビーニョに変えたり、怪我したラフィーニャの代わりにもっと活躍できる選手が入れば、チームが良くなる可能性がある。
モロッコはすでにチームの完成度が高いので、向上の余地はもうそんなにない。ブラジルはもっと成長できるので、アンチェロッティ監督が小さなチームチェンジをすればもっと良くなると思う。だけど、現状ではブラジル相手の方が日本の勝つ可能性は高いと思う」
もっとも、森保ジャパンはまずグループステージ最終節のスウェーデン戦で、きっちりと結果を残さなければならない。「最高の景色」に向かって、一歩ずつ、力強く歩みを進める。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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