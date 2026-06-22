復活星となる重賞３勝目をマークしたエルトンバローズ（左）（カメラ・高橋　由二）

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◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）

　サマーマイルシリーズ第１戦、第２回しらさぎＳ・Ｇ３が２１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで１８頭によって争われ、エルトンバローズが重賞３勝目。“夏男”松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝との新コンビで、Ｇ１・２着の実績馬が２年８か月ぶりの白星で復権を示した。

　◆松若風馬騎手　２回目の騎乗で初勝利。重賞は２５年ターコイズＳ（ドロップオブライト）以来、通算１４勝目。

　◆杉山晴紀調教師　管理馬初出走で初勝利。重賞は日本ダービー（ロブチェン）以来、今年４勝目で通算３０勝目。

　◆ディープブリランテ産駒　産駒初出走で初勝利。重賞は２３年の毎日王冠を同馬で制して以来、通算６勝目。

　◆最高体重優勝馬　馬体重５２０キロは、同レース出走馬の最高馬体重で、２５年キープカルムの馬体重４９６キロを超える、同レース優勝馬の最高馬体重を更新。

　◆サマーマイルシリーズ　前身の米子Ｓを含め当レースの勝利馬が２１年から５年連続で制している。（記録はすべてＪＲＡ）