【しらさぎＳ・レースメモ】杉山晴紀調教師、管理馬初出走で初勝利 松若風馬騎手は２回目の騎乗で
◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）
サマーマイルシリーズ第１戦、第２回しらさぎＳ・Ｇ３が２１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで１８頭によって争われ、エルトンバローズが重賞３勝目。“夏男”松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝との新コンビで、Ｇ１・２着の実績馬が２年８か月ぶりの白星で復権を示した。
◆松若風馬騎手 ２回目の騎乗で初勝利。重賞は２５年ターコイズＳ（ドロップオブライト）以来、通算１４勝目。
◆杉山晴紀調教師 管理馬初出走で初勝利。重賞は日本ダービー（ロブチェン）以来、今年４勝目で通算３０勝目。
◆ディープブリランテ産駒 産駒初出走で初勝利。重賞は２３年の毎日王冠を同馬で制して以来、通算６勝目。
◆最高体重優勝馬 馬体重５２０キロは、同レース出走馬の最高馬体重で、２５年キープカルムの馬体重４９６キロを超える、同レース優勝馬の最高馬体重を更新。
◆サマーマイルシリーズ 前身の米子Ｓを含め当レースの勝利馬が２１年から５年連続で制している。（記録はすべてＪＲＡ）