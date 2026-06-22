【デジタル写真集「宮部のぞみ きらめきボディーライン」】 6月22日発売 価格：1,100円

撮影：LUCKMAN

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小学館は、デジタル写真集「宮部のぞみ きらめきボディーライン」を本日6月22日に発売した。価格は1,100円。

本書は「仮面ライダーガヴ」で“史上最もギャルなヒロイン”を演じ、ブレイクを果たした宮部のぞみさんの写真集。今回のグラビアでは、金髪のイメージから一転して初の黒髪となり、ローラースケートで健康的な美脚を披露し、鎌倉の海へ。スイーツを食べてこぼれる明るい笑みや、開放的なバスタブでしっとりとした色気を魅せる。

なお、宮部さんにとって初となる対面イベントの開催も決定。さらに、本日発売の「スピリッツ30号」では、宮部さんが表紙・巻頭グラビアを飾っている。

【宮部のぞみさんコメント】

ローラースケートは少し難しかったけど、現場の明るい空気につられて自然と笑顔になりました。金髪から黒髪に戻しての初めてのグラビアなので、ナチュラルな私を見てもらえたら嬉しいです。

本誌電子版

「スピリッツ30号」表紙

イベント情報

・7月4日13時～ 発売記念イベント（対面）

会場：ブックリスタ（東京都港区赤坂2-5-27 SKIビル4F）

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・7月4日19時～ オンラインサイン会

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6月18日 12時からReader Storeにて超特大特典付きデジタル写真集販売開始。

撮影：LUCKMAN