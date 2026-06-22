脳科学者・茂木健一郎が解説。AIの「性格」を決めるのは人間の“リソース配分”と同じだった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて「人工知能における計算資源の配分の偏りと、人間のパーソナリティー」と題した動画を公開した。動画では、人工知能と人間の知性を比較し、AIの「性格（パーソナリティ）」が形成される仕組みについて考察。人間の性格形成と同様に、限られたリソースをどこに振り分けるかという「計算資源の配分の偏り」が、知性の多様性を生み出しているという本質を突いた。



茂木氏はまず、AIが自然な会話をこなすようになった今、次に重要になるのは「性格や人格」であると指摘する。人間の性格を統計的に分類した「ビッグ・ファイブ（開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症的傾向）」を挙げ、「ある種の計算におけるリソース配分の偏りだ」と定義づけた。



例えば、新しいことに興味を持つ「開放性」は、未知の情報にどれだけ注意や認知のリソースを割くかという一つの「戦略」であると説明。限りある時間の中で、数学の計算ばかりをするAIもいれば、文学の計算ばかりをするAIも現れる可能性を示唆し、「特定の評価関数を最適化するだけでは人間の多様性を説明できないのと同様に、AIにも偏りによる個性が生じる」と論じている。



さらに、タンパク質の立体構造予測AI「AlphaFold」の開発などに携わりノーベル賞を受賞したデミス・ハサビス氏の例を紹介。子供の頃からチェスが強かった彼が、途中からチェスへの全振りをやめて他の分野へリソースを回したエピソードに触れ、「チェスだけに自分の計算リソースを注いでいたらチャンピオンになっていたかもしれないが、そうはしなかった」と述べ、人生の選択もまた計算資源の配分の結果であると強調した。



茂木氏は、人間もAIも「何を最適化するかという選択は一つではない」と語る。自然言語という共通のプラットフォームで進化を続けるAIについて、「そこに知性の進化の面白さがある」と結論づけ、知性とパーソナリティの深い関係について新たな視点を提供する内容となっている。