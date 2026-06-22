＜速報＞山下美夢有が「64」で首位タイ浮上 クラブハウスリーダーで後続待つ
＜マイヤーLPGAクラシック 最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦となる米国女子ツアーは最終ラウンドが進行している。
【連続写真】山下美夢有が最高のお手本 最も簡単なスライス対策って？
日本勢5人が最終日を戦うなか、首位と5打差の7位から出た山下美夢有が9バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル17アンダーで最終組を回るロティ・ウォード（イングランド）と並ぶ首位タイでホールアウトした。山下はクラブハウスリーダーとして後続のプレーを見守る。山下にとって優勝となれば、昨年の「メイバンク選手権」以来となる米ツアー通算3勝目。同大会では8打差の11位から出た最終日に「65」を出し、プレーオフのすえ“大逆転優勝”を飾っている。そのほかの日本勢は、勝みなみがトータル13アンダー、竹田麗央がトータル11アンダー、岩井千怜がトータル10アンダー、笹生優花はトータル3アンダーでホールアウトした。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
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