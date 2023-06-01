「羨望を超えたものがある」チュニジアを４発粉砕した日本代表の“完成度”に韓国メディアが本音を吐露！「正直、隣国の大勝は複雑だが…最大の教訓を得た」【W杯】

「羨望を超えたものがある」チュニジアを４発粉砕した日本代表の“完成度”に韓国メディアが本音を吐露！「正直、隣国の大勝は複雑だが…最大の教訓を得た」【W杯】