中森明菜、日テレバラエティーに約20年ぶり登場！ 『Golden SixTONES』で韓国へ
6月28日21時放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）は、ゲストに中森明菜が登場する。日本テレビのバラエティー番組出演は約20年ぶりとなる中森が、ロケ先の韓国でSixTONESと共演を果たす。
【写真】中森明菜、約10年ぶりのニューシングル「ごめんと、すきと、」7.1発売 完売のツアー追加公演も発表
今回は、番組初となる海外ロケin韓国。SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす。
“そらジローVSポロロ”という日韓の人気キャラクターによる50ｍ走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森とSixTONESが大興奮。結末は予測不能の展開に。
さらに、韓国式カラオケで熱唱バトルが勃発。あの名曲「DESIRE ‐情熱‐」を、あるメンバーがまさかの熱唱。その歌声はいったい誰なのか？ 突然のパフォーマンスに、中森も大盛り上がり。
『Golden SixTONES』は、日本テレビ系にて6月28日21時放送。
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今回は、番組初となる海外ロケin韓国。SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす。
“そらジローVSポロロ”という日韓の人気キャラクターによる50ｍ走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森とSixTONESが大興奮。結末は予測不能の展開に。
さらに、韓国式カラオケで熱唱バトルが勃発。あの名曲「DESIRE ‐情熱‐」を、あるメンバーがまさかの熱唱。その歌声はいったい誰なのか？ 突然のパフォーマンスに、中森も大盛り上がり。
『Golden SixTONES』は、日本テレビ系にて6月28日21時放送。