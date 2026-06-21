6月28日放送の『Golden SixTONES』より

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　6月28日21時放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）は、ゲストに中森明菜が登場する。日本テレビのバラエティー番組出演は約20年ぶりとなる中森が、ロケ先の韓国でSixTONESと共演を果たす。

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　今回は、番組初となる海外ロケin韓国。SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす。

　“そらジローVSポロロ”という日韓の人気キャラクターによる50ｍ走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森とSixTONESが大興奮。結末は予測不能の展開に。

　さらに、韓国式カラオケで熱唱バトルが勃発。あの名曲「DESIRE ‐情熱‐」を、あるメンバーがまさかの熱唱。その歌声はいったい誰なのか？　突然のパフォーマンスに、中森も大盛り上がり。

　『Golden SixTONES』は、日本テレビ系にて6月28日21時放送。