■全国の22日（月）の天気

21日（日）は、東北北部の梅雨入りが発表されました。平年より6日遅い梅雨入りです。これで、梅雨のない北海道を除くすべての地域で梅雨入りとなりました。

22日は、梅雨前線は日本の南にのびる一方、低気圧が東北に近づき、北日本の上空には寒気が流れ込みそうです。東北や北陸は雨が降り、山陰は朝晩を中心に雨が降るでしょう。九州も、夕方以降は雨が降り出しそうです。北海道も変わりやすい天気となり、雷を伴って雨の降る所があるでしょう。東海や関東は晴れ間が出ますが、にわか雨がありそうです。晴雨兼用の傘があるとよさそうです。沖縄は、太平洋高気圧に覆われて晴れるでしょう。

最高気温は、九州から関東で28℃前後の所が多く、太平洋側は、真夏日となる所があるでしょう。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけて下さい。一方、北日本では気温が低く、日中も20℃以下の所が多いでしょう。農作物などの管理に注意が必要です。

予想最低気温（前日差）

札幌 17℃（-1 7月上旬）

仙台 18℃（±0 平年並み）

新潟 20℃（±0 7月上旬）

東京都心 21℃（±0 7月上旬）

名古屋 22℃（±0 7月上旬）

大阪 23℃（±0 7月上旬）

広島 22℃（-1 平年並み）

高知 22℃（-2 平年並み）

福岡 22℃（-2 平年並み）

鹿児島 23℃（-1 平年並み）

那覇 25℃（-1 6月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 23℃（-2 平年並み）

仙台 20℃（＋1 5月中旬）

新潟 24℃（＋1 6月上旬）

東京都心 29℃（＋2 7月上旬）

名古屋 30℃（-2 7月上旬）

大阪 28℃（-1 6月中旬）

広島 29℃（＋1 7月上旬）

高知 31℃（-1 7月中旬）

福岡 27℃（-1 6月中旬）

鹿児島 29℃（-1 平年並み）

那覇 31℃（±0 平年並み）

■全国の週間予報23日（火）は、日本海側や九州、四国で雨が降るでしょう。24日（水）は、梅雨前線の影響で九州や中国、四国で雨が降り、25日（木）以降は、西・東日本を中心に傘の出番が続きそうです。沖縄は、23日も晴れますが、24日以降は雲が広がりやすくなるでしょう。台風7号が近づくおそれがあり、注意が必要です。