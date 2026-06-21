ドラマでマイケル・ジャクソンを演じた俳優、『Michael／マイケル』ジャファー・ジャクソンの演技を称賛
世界中で大ヒットを記録しているマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』。伝説のアイコンであるマイケルを演じたジャファー・ジャクソンの演技に、過去にマイケルを演じた同業者からも称賛の声が上がっているようだ。
【写真】ジャーメイン・ジャクソン・ジュニアも出演していた『The Jacksons: An American Dream（原題）』フォトギャラリー
Peopleによると、1992年にアメリカで放送されたミニシリーズ『The Jacksons: An American Dream（原題）』で、若き日のマイケルを演じたジェイソン・ウィーバーが、先月ニューヨークで行われたドラマ『The Chi（原題）』のファイナルを祝うイベントで、「映画に関わったすべての人を誇りに思います」と語り、ジャファーを称賛したそうだ。
「マイケル・ジャクソンを演じた経験から、説得力のある演技をするために、莫大な努力と個人的な犠牲、そして献身が必要であることを知っています。ジャファーは我々は期待を遥かに超えたと思う。もちろん、彼はジャーメインの息子なので似ていますが、それ以上に、役柄を自分のものにしたと思います」と語った。
マイケルを演じたジャファーは、9人きょうだいの第7子だったマイケルの兄で、ジャクソン5のメンバーでもあるジャーメイン・ジャクソンの息子。12歳から歌とダンスを始め、2019年にデビューシングル「Got Me Singing」をリリース。演技は本作『Michael／マイケル』が初めてだが、これまでもリアリティ番組『The Jacksons： Next Generation（原題）』（2015）や、ティト・ジャクソンのミュージックビデオ「Love One Another」（2021）に出演したことがある。
彼の演技には多方から称賛の声が上がっており、同作で衣装デザイナーを務めたマーシー・ロジャースも、「マイケルがジャファーを通して現れたかと、何度か思いました」と絶賛。ジャファーはマイケルに「変身」したのではなく、マイケルそのもので、マイケルを演じるジャファーの姿に畏敬の念を覚えたと明かしている。
【写真】ジャーメイン・ジャクソン・ジュニアも出演していた『The Jacksons: An American Dream（原題）』フォトギャラリー
Peopleによると、1992年にアメリカで放送されたミニシリーズ『The Jacksons: An American Dream（原題）』で、若き日のマイケルを演じたジェイソン・ウィーバーが、先月ニューヨークで行われたドラマ『The Chi（原題）』のファイナルを祝うイベントで、「映画に関わったすべての人を誇りに思います」と語り、ジャファーを称賛したそうだ。
マイケルを演じたジャファーは、9人きょうだいの第7子だったマイケルの兄で、ジャクソン5のメンバーでもあるジャーメイン・ジャクソンの息子。12歳から歌とダンスを始め、2019年にデビューシングル「Got Me Singing」をリリース。演技は本作『Michael／マイケル』が初めてだが、これまでもリアリティ番組『The Jacksons： Next Generation（原題）』（2015）や、ティト・ジャクソンのミュージックビデオ「Love One Another」（2021）に出演したことがある。
彼の演技には多方から称賛の声が上がっており、同作で衣装デザイナーを務めたマーシー・ロジャースも、「マイケルがジャファーを通して現れたかと、何度か思いました」と絶賛。ジャファーはマイケルに「変身」したのではなく、マイケルそのもので、マイケルを演じるジャファーの姿に畏敬の念を覚えたと明かしている。