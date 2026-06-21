「強すぎた」「ここまで“格上感”ある試合運びは…」日本代表の４発圧勝にファンの期待高まる！「最高」「過去一でドキドキせずに観られた」【W杯】

「強すぎた」「ここまで“格上感”ある試合運びは…」日本代表の４発圧勝にファンの期待高まる！「最高」「過去一でドキドキせずに観られた」【W杯】