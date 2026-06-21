「強すぎた」「ここまで“格上感”ある試合運びは…」日本代表の４発圧勝にファンの期待高まる！「最高」「過去一でドキドキせずに観られた」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で勝利を収めた。
森保ジャパンは立ち上がりから、主導権を握ると４分に華麗な連係から鎌田大地が決めて、幸先よく先制。31分には上田綺世が強烈なミドルでネットを揺らす。後半も攻守に圧倒すると、69分に伊東純也が決めてリードを広げると、83分には上田がこの日２点目を決めて、４発で圧勝した。
日本は１勝１分で勝点４に積み上げ、決勝トーナメント進出へ大きく前進。この結果にSNS上でファンも大盛り上がり。以下のような声が上がった。
「日本勝利！強すぎた！」
「強かったな〜！」
「ナイスゲームだ！」
「めっちゃ電車の中で声出しそうになったw」
「ここまで“格上感”ある試合運びは初めて見たかも」
「過去一でドキドキせずに観られた」
「最高！」
「見せてくれそうな気がする、その景色」
「W杯で日本がこんな試合する日が来るなんてなぁ」
「欲を言えばあと１点欲しかった」
「大人な試合運びしたな〜」
森保ジャパンは次戦、日本時間26日に第３戦でスウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
森保ジャパンは立ち上がりから、主導権を握ると４分に華麗な連係から鎌田大地が決めて、幸先よく先制。31分には上田綺世が強烈なミドルでネットを揺らす。後半も攻守に圧倒すると、69分に伊東純也が決めてリードを広げると、83分には上田がこの日２点目を決めて、４発で圧勝した。
「日本勝利！強すぎた！」
「強かったな〜！」
「ナイスゲームだ！」
「めっちゃ電車の中で声出しそうになったw」
「ここまで“格上感”ある試合運びは初めて見たかも」
「過去一でドキドキせずに観られた」
「最高！」
「見せてくれそうな気がする、その景色」
「W杯で日本がこんな試合する日が来るなんてなぁ」
「欲を言えばあと１点欲しかった」
「大人な試合運びしたな〜」
森保ジャパンは次戦、日本時間26日に第３戦でスウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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