アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催となった2026W杯。日本代表は初戦オランダ戦をドローで終え、2戦目となるチュニジア戦に臨む。



チュニジアは初戦でスウェーデンと対戦。1-5の大敗を喫し、監督交代を決断。サウジアラビア代表の指揮経験があるエルヴェ・ルナールを緊急招聘した。



そんなチュニジア戦に臨む日本代表の先発11人は以下の通りだ。



GK

鈴木彩艶（パルマ）



DF

板倉滉（アヤックス）キャプテン

冨安健洋（アヤックス）

伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）





MF田中碧（リーズ・ユナイテッド）佐野海舟（マインツ）中村敬斗（スタッド・ランス）伊藤純也（ヘンク）堂安律（フランクフルト）鎌田大地（クリスタル・パレス）FW上田綺世（フェイエノールト）最終ラインが大きく入れ替わり、板倉と冨安の2人が入った。中盤は田中と佐野のダブルボランチ。WBは左に中村、右に伊東と予想される。最前線は上田で、シャドーは鎌田と堂安のコンビとなるか。オランダ戦で負傷した久保建英はメンバー外に。事前に体調不良と報じられていた町野もベンチ入りを逃している。