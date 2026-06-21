【W杯2026】本田圭佑、NHKに続き日テレで“語録”連発 関西弁「めっちゃ詳しいやん！」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本vsチュニジア戦（日本時間21日午後1時試合開始）は、地上波では日本テレビ系で生中継され、本田圭佑が解説を務める。
【写真】本田圭佑、ブルーのネクタイ＆スーツ姿で実況席に
本田は、NHKで15日に中継された日本vsオランダも解説し、“本田語録”が話題になった。今後は日テレでの出番となり、試合開始前から力の入った言葉を届けている。
「試合直前SP」（前11：45〜）では「思った以上にやっぱり暑いです」と現地の状況を伝え、ジャケットを脱いだ。
またスタメンをめぐって、柿谷曜一朗がチームの意図を予想すると、本田が「なるほど、曜一朗めっちゃ詳しいやん！」と関西弁で納得。「なんとしても勝ってほしい」とチームにエールを送った。
【写真】本田圭佑、ブルーのネクタイ＆スーツ姿で実況席に
本田は、NHKで15日に中継された日本vsオランダも解説し、“本田語録”が話題になった。今後は日テレでの出番となり、試合開始前から力の入った言葉を届けている。
「試合直前SP」（前11：45〜）では「思った以上にやっぱり暑いです」と現地の状況を伝え、ジャケットを脱いだ。
またスタメンをめぐって、柿谷曜一朗がチームの意図を予想すると、本田が「なるほど、曜一朗めっちゃ詳しいやん！」と関西弁で納得。「なんとしても勝ってほしい」とチームにエールを送った。