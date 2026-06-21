【W杯2026】日本代表スタメン発表（一覧） 本田圭佑が即言及「ネガティブなことをちょっと言うと」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本vsチュニジア戦が、日本時間の21日午後1時に試合開始される。注目のステーティングメンバーが発表され、オランダ戦から4人が代わる布陣となった。
【写真】真剣な竹内涼真と対照的！チュニジア戦直前の現地での槙野
地上波で生放送する日本テレビでは、本田圭佑が「結果的にこれで勝てたらすごいこと「本当に優勝を目指す上を目指す戦い方をしている」と分析。さらに「ネガティブなことをちょっと言うと変えすぎだと思っている」と言及する場面もあった。
GK
1 鈴木彩艶（パルマ）
DF
4 板倉滉（アヤックス）
21 伊藤洋輝（バイエルン）
22 冨安健洋（アヤックス）
MF
7 田中碧（リーズ）
10 堂安律（フランクフルト）
13 中村敬斗（スタッド・ランス）
14 伊東純也（ヘンク）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス）
24 佐野海舟（マインツ）
FW
18 上田綺世（フェイエノールト）
【写真】真剣な竹内涼真と対照的！チュニジア戦直前の現地での槙野
地上波で生放送する日本テレビでは、本田圭佑が「結果的にこれで勝てたらすごいこと「本当に優勝を目指す上を目指す戦い方をしている」と分析。さらに「ネガティブなことをちょっと言うと変えすぎだと思っている」と言及する場面もあった。
GK
1 鈴木彩艶（パルマ）
DF
4 板倉滉（アヤックス）
21 伊藤洋輝（バイエルン）
22 冨安健洋（アヤックス）
MF
7 田中碧（リーズ）
10 堂安律（フランクフルト）
13 中村敬斗（スタッド・ランス）
14 伊東純也（ヘンク）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス）
24 佐野海舟（マインツ）
FW
18 上田綺世（フェイエノールト）