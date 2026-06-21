オランダ戦から4人を変更

森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループF組の第2節でチュニジア代表と対戦する。

試合に先立ってスタメンが発表され「すんごいスタメン来た」など注目を集めている。

初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表。左膝の負傷で帯同しなかったMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに名を連ねた。初戦にボランチで出場したMF鎌田大地とともに、シャドーに入ると見られる。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビ。3バックの一角としてDF冨安健洋もスタメンで出場する。前日練習で不在だった久保とFW町野修斗がベンチ外となった。

SNSでは、「すんごいスタメン来た」「伊藤板倉冨安の3バックが楽しみすぎる」「鎌田シャドー起用か？」「冨安もスタメンで隙はない」「勝って笑おう！」「こういう時に田中碧が決めそうな予感」など多くのコメントが寄せられ、チュニジア戦に挑む日本代表の一戦に熱が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）