イメージよりも高身長だった「30代男性俳優」ランキング！ 「竹内涼真」「三浦翔平」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「イメージよりも高身長だった30代男性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位は同率で2人がランクイン。1人目は、竹内涼真さんです。
現在33歳の竹内さんは、2013年に女性ファッション誌『mina』（主婦の友社）の男性モデルオーディションをきっかけに芸能界入り。その後は俳優として活躍の幅を広げ、2026年1月から放送されたドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）では主演を務めました。シャープな顔立ちと高身長、さらには鍛え抜かれた肉体も魅力で、現在の身長は187cmです。
アンケート回答では、「高身長な印象はありましたが、187cmもあるとは思っていなかったため」（20代女性／東京都）、「背が高いと思っていたけどまさかここまで高いと思っていたから」（30代女性／愛知県）、「テレビでスポーツをやっていて背が高いのは知っていましたが187センチもあるとは思いませんでした」（50代男性／北海道）などのコメントが集まりました。
同じく2位に選ばれたのは、三浦翔平さんです。
1988年生まれの三浦さんは、2007年に行われた「第20回 ジュノンボーイコンテスト」でフォトジェニック賞・理想の恋人賞を受賞。翌年の2008年からは俳優デビューを飾りました。直近では2026年2月公開の映画『教場 Requiem』などに出演。身長は181cmですが、端正な顔立ちと柔らかい雰囲気から、ギャップを感じたという声が多く寄せられました。
回答者からは、「端正な顔立ちと爽やかな雰囲気の印象が強いため、実際の身長の高さを意識していない人がかなり多いからです。テレビでは顔の良さや華やかさへ目が行きやすいけど、実際は180cm超えの高身長でスタイルも抜群だからです。特にスーツ姿やロングコート姿になると手足の長さが際立ち、「こんなに大きかったんだ」と驚かされるからです」（20代女性／滋賀県）、「顔の雰囲気と小顔なのが相まって、もっと小さいのだと思っていたから」（30代女性／岡山県）、「童顔なのでもう少し身長が低いイメージがあった」（40代女性／静岡県）といったコメントが寄せられました。
1位は、松坂桃李さんでした。
1988年生まれの松坂さんは、2009年から俳優業をスタート。俳優デビュー前には、男性ファッション誌『FINEBOYS』（日之出出版）の専属モデルオーディションでグランプリを獲得したモデル出身でもあります。近年では大ヒットドラマ『VIVANT』（TBS系）などに起用され、2026年5月公開の映画『未来』にも出演。身長は183cmと高身長ながら、松坂さんのナチュラルな雰囲気が、身長を感じさせない独特の魅力を生み出しているようです。
アンケートでは、「細身でひょろっとした雰囲気があるので、183cmもあるとは思っていませんでした。実際の身長を知って、想像以上に高身長で驚きました」（40代女性／兵庫県）、「もっと小柄で線が細いイメージ」（60代男性／福島県）、「親しみやすく優しい好青年の役から、影のあるシリアスな役まで自然体に演じ分けるカメレオン俳優としてのイメージが強く、体格の良さを前面に出すタイプではないため、183cmもの高身長だと知ったときは意外でした。お顔が小さくスマートなので、数字を聞いて改めて抜群のスタイルなのだと納得しました」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
同率2位：竹内涼真（187cm）／37票
2位は同率で2人がランクイン。1人目は、竹内涼真さんです。
現在33歳の竹内さんは、2013年に女性ファッション誌『mina』（主婦の友社）の男性モデルオーディションをきっかけに芸能界入り。その後は俳優として活躍の幅を広げ、2026年1月から放送されたドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）では主演を務めました。シャープな顔立ちと高身長、さらには鍛え抜かれた肉体も魅力で、現在の身長は187cmです。
同率2位：三浦翔平（181cm）／37票
同じく2位に選ばれたのは、三浦翔平さんです。
1988年生まれの三浦さんは、2007年に行われた「第20回 ジュノンボーイコンテスト」でフォトジェニック賞・理想の恋人賞を受賞。翌年の2008年からは俳優デビューを飾りました。直近では2026年2月公開の映画『教場 Requiem』などに出演。身長は181cmですが、端正な顔立ちと柔らかい雰囲気から、ギャップを感じたという声が多く寄せられました。
回答者からは、「端正な顔立ちと爽やかな雰囲気の印象が強いため、実際の身長の高さを意識していない人がかなり多いからです。テレビでは顔の良さや華やかさへ目が行きやすいけど、実際は180cm超えの高身長でスタイルも抜群だからです。特にスーツ姿やロングコート姿になると手足の長さが際立ち、「こんなに大きかったんだ」と驚かされるからです」（20代女性／滋賀県）、「顔の雰囲気と小顔なのが相まって、もっと小さいのだと思っていたから」（30代女性／岡山県）、「童顔なのでもう少し身長が低いイメージがあった」（40代女性／静岡県）といったコメントが寄せられました。
1位：松坂桃李（183cm）／69票
1位は、松坂桃李さんでした。
1988年生まれの松坂さんは、2009年から俳優業をスタート。俳優デビュー前には、男性ファッション誌『FINEBOYS』（日之出出版）の専属モデルオーディションでグランプリを獲得したモデル出身でもあります。近年では大ヒットドラマ『VIVANT』（TBS系）などに起用され、2026年5月公開の映画『未来』にも出演。身長は183cmと高身長ながら、松坂さんのナチュラルな雰囲気が、身長を感じさせない独特の魅力を生み出しているようです。
アンケートでは、「細身でひょろっとした雰囲気があるので、183cmもあるとは思っていませんでした。実際の身長を知って、想像以上に高身長で驚きました」（40代女性／兵庫県）、「もっと小柄で線が細いイメージ」（60代男性／福島県）、「親しみやすく優しい好青年の役から、影のあるシリアスな役まで自然体に演じ分けるカメレオン俳優としてのイメージが強く、体格の良さを前面に出すタイプではないため、183cmもの高身長だと知ったときは意外でした。お顔が小さくスマートなので、数字を聞いて改めて抜群のスタイルなのだと納得しました」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)