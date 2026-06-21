『豊臣兄弟！』第24回 “小一郎”仲野太賀、“村重”トータス松本に投降を決意させるも想定外の事態！
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第24回「軍師官兵衛！」が21日の今夜放送される。
【写真】ついに投降を決意する村重（トータス松本）第24回「軍師官兵衛！」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第24回「軍師官兵衛！」あらすじ】
村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。
信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、想定外の事態が発生し、状況は一変する…。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】ついに投降を決意する村重（トータス松本）第24回「軍師官兵衛！」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。
信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、想定外の事態が発生し、状況は一変する…。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。