鮮烈グラビアデビューの18歳アイドル、ミニ丈姿にネット騒然「可愛すぎる」 先日は“中3の頃の写真”が話題に
アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、21日までにTikTokを更新。近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】鮮烈グラビアデビュー18歳アイドル、超話題の“中3写真” 水着ショットの近影も（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は「載せるのないから中三の時のなにかの写真」と、中学3年生の頃の証明写真を披露し、「可愛すぎてヤバい」「すでに完成されている」など大きな話題に。今回は「ノーセット」とつづり、ミニ丈のトップス姿でのダンスを公開。ファンからは「綺麗で可愛い」など絶賛の声が多数寄せられている。
引用：「日比谷萌甘」TikTok（@hibiyamoka）
【写真】鮮烈グラビアデビュー18歳アイドル、超話題の“中3写真” 水着ショットの近影も（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は「載せるのないから中三の時のなにかの写真」と、中学3年生の頃の証明写真を披露し、「可愛すぎてヤバい」「すでに完成されている」など大きな話題に。今回は「ノーセット」とつづり、ミニ丈のトップス姿でのダンスを公開。ファンからは「綺麗で可愛い」など絶賛の声が多数寄せられている。
引用：「日比谷萌甘」TikTok（@hibiyamoka）