秋元康氏プロデュースのアイドルグループ・僕が見たかった青空が２０日、山梨・河口湖ステラシアターで結成３周年記念ライブを行った。節目を迎え、結成前に合宿を行った思い出の地である富士山麓に帰還。２度目のツアーファイナルとして初の野外単独ライブに挑んだ。

雨脚が強い空模様でも明るいパフォーマンスでファンの表情を晴れさせた。客席の練り歩きから開幕し、ファンと近距離で交流しながら「君と見た空は」を歌唱。今井優希（２０）は「あいにくの天気なのですが、ここに２０人の太陽がそろっております。楽しみましょう！」とはにかんだ。

アイドルとしての基礎を学んだ“第二の故郷”に帰り、柳堀花怜（２０）は「３年間の活動でチーム力も深まって、河口湖に帰って来られた。みんなで『（目指せ）日本一』と叫んだなって。富士山に私たちの姿が見せられてうれしい」と感激。悪天候に負けず、３時間にわたって全２６曲の熱いステージを届けた。

分厚い雨雲に覆われ、富士山は姿を見せず。岩本理瑚（１８）は「まだまだなんだなって。僕らが見たかった青空を見られるようなグループになります。いつか絶対に青空を見る！見せます！」と原点からの再出発を宣言。富士山のように大きくなり、麓に青空が広がる日まで精進を続ける。