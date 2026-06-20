平成ノブシコブシ吉村崇、第1子誕生 撮影中にさらりと報告「ウチも6月なのよ」→テロップで祝福
お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、きょう20日に更新されたYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」の動画で第1子誕生を報告した。
【動画】第1子誕生を電撃報告した平成ノブシコブシ吉村崇（19：23〜）
みちょぱこと池田美優の出産を前に、出産祝いを探す企画に登場した吉村。抱っこ紐のコーナーでは実際に試着。「こうなるかもしれないですからね、吉村さんも将来」と言われ「たしかに」と答えていた。
さらに赤ちゃん用のおもちゃコーナーでは「僕用のも買っていいですか？」と突然切り出し、「何に使うんですか？」とツッコむスタッフに「いや、ウチも6月なのよ」「言ってないけど」とぶっちゃけた。その後、テロップで「第1子誕生おめでとうございます！」と発表された。
吉村は1980年7月9日生まれ、北海道札幌市出身。NSC東京校5期生。同期の徳井健太とコンビ「平成ノブシコブシ」として活動。バラエティー番組『ピカルの定理』『平成ノブシコブシの破天荒ダメだし！』など多数出演のほか、「破天荒」キャラで人気。「第1回笑いの万博 即戦力王決定戦」優勝、「THE MANZAI」認定漫才師ほか、漫才やコントでも評価されてきた。2025年1月1日にSNSを通じ、結婚を発表した。
【動画】第1子誕生を電撃報告した平成ノブシコブシ吉村崇（19：23〜）
みちょぱこと池田美優の出産を前に、出産祝いを探す企画に登場した吉村。抱っこ紐のコーナーでは実際に試着。「こうなるかもしれないですからね、吉村さんも将来」と言われ「たしかに」と答えていた。
さらに赤ちゃん用のおもちゃコーナーでは「僕用のも買っていいですか？」と突然切り出し、「何に使うんですか？」とツッコむスタッフに「いや、ウチも6月なのよ」「言ってないけど」とぶっちゃけた。その後、テロップで「第1子誕生おめでとうございます！」と発表された。