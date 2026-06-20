【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信

リミテッドダッシュ募集

Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」における「LimitedDash募集（リミテッドダッシュ募集）」を6月24日メンテンス後に実装する。

「リミテッドダッシュ募集」は新規アカウントを作成してから28日以内および、既存のユーザーは6月24日以降に最初にログイン時から28日以内に引くことができるガチャ。周年限定キャラクターとして実装されていた「ワカモ」、「ホシノ（水着）」、「ミカ」の内1人をピックアップ生徒として選択しガチャを引くことができる。

いずれも強力なキャラクターだが、基本的に入手機会が限られていたものの今後は「ブルアカ」をインストールしてすぐに入手できるようになる。

また、2度目となるリコレクト募集の開催も決定。「リミテッドダッシュ募集」でも入手できる「ワカモ」、「ホシノ（水着）」、「ミカ」に加え、今回は新たに「ハナコ（水着）」、「ヒナ（ドレス）」の5人を入手できるチャンスとなる。こちらの開催期間は7月8日メンテンス後より7月15日10時59分まで。

リコレクト募集

【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】

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