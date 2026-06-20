6月16日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」に元日本代表GK・川口能活がゲスト出演した。川口はワールドカップ4大会に出場し、日本代表通算116試合出場を誇るレジェンドGK。ブラジル代表から歴史的勝利を挙げた「マイアミの奇跡」や「アジアカップ2004・ヨルダン戦でのPK連続セーブ」など数々の伝説的なプレーで日本サッカー史に名を刻んできた。

北中米ワールドカップを戦う日本代表GKについて川口は「非常にレベルが高い」と評価した。現在、正GKとしてゴールを守る鈴木彩艶について、世界のトッププレイヤーが集まるイタリア・セリエＡで結果を残し、現地でも高い評価を受けていると、その能力を絶賛。空中戦の強さ、シュートストップ、フィード能力（キック力・キック精度）など、相手にとって脅威となる要素を数多く兼ね備えていると語った。

さらに早川友基・大迫敬介についても、Jリーグでトップクラスの実力を持つGKだと評価。特に早川についてはGKとして史上2人目となるJリーグ最優秀選手賞を受賞したことにも触れ、「彼がいることで強固な守備を構築している、早川選手のパフォーマンスで勝ち点を何点取れているか」と所属する鹿島アントラーズでの活躍も高く評価した。このような実力を持った選手が控えているということが日本の強みだと語る。

また代表に選出されていなくても、若くして海外でプレーする選手も増えていると指摘。日本のGK界全体の層が非常に厚くなっていると語った。

ワールドカップ優勝という大きな目標を掲げる日本代表にとって、GKの活躍は必要不可欠だ。GK陣が今後どのようなパフォーマンスを見せるのか、その活躍からは目が離せない。

番組では他にも、アジアカップでのPK連続セーブの裏話や、たびたび話題に上がる川口の“変わっているエピソード”の真相について話している。

ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で無料配信中。

今回が最後の配信。全13回にわたってGKの魅力・面白さ・深み・孤独・変なところを伝えてきました。サッカーファン、サッカーを知らない人たちに少しでもGKの面白い生態が伝わっていれば幸いです。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」

■配信時間：各種Podcast・YouTube配信は、毎週火曜日19時頃

■パーソナリティ：本並健治・那須大亮

■メールアドレス：sggk@abc1008.com

■番組公式Ｘ：@sggk_abc

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